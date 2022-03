Valeria Marini ha un nuovo fidanzato: di chi si tratta

Valeria Marini è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma. Tutto quello che c'è da sapere.

Archiviata la fine della sua relazione con Giuanluigi Martino, Valeria Marini sembra aver finalmente ritrovato la felicità accanto a un nuovo partner.

Valeria Marini: il fidanzato

Valeria Marini sembra aver ritrovato finalmente la felicità accanto a un nuovo fidanzato: la showgirl è uscita allo scoperto con Agostino Iacovo, amministratore della società Publidei s.r.l., nonché presidente del complesso aziendale Genesis Group.

I due fanno coppia fissa da alcuni mesi e la showgirl sembra finalmente aver messo una pietra sopra alla fine della sua relazione con Gianluigi Martino. Agostino Iacovo ha 42 anni ed è nato a Cetraro, in Calabria. Secondo i rumor in circolazione l’uomo sarebbe amico di Fabrizio Corona e proprio l’ex re dei paparazzi avrebbe il merito di averlo presentato a Valeria Marini, con cui ben presto è scoccato il colpo di fulmine.

Valeria Marini: l’interruzione di gravidanza

Di recente la showgirl è balzata agli onori delle cronache per aver confessato pubblicamente di esser stata protagonista di un’interruzione di gravidanza fatta a sua insaputa. “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene”, ha confessto la showgirl, che all’epoca dei fatti avrebbe avuto 15 anni.

E ancora: “Ho cancellato un po’ dalla memoria perché ho sofferto molto, sia fisicamente sia psicologicamente. Ma naturalmente è una cosa che poi mi è rimasta dentro, una ferita. Io sono contro l’aborto, assolutamente. Però ci sono delle situazioni…”.

La showgirl ha sempre dichiarato di desiderare fortemente un figlio.