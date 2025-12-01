Sanremo 2026: Carlo Conti Rivela le Co-Conduzioni e i Nomi delle Sue Collaboratrici

Il Festival di Sanremo del 2026 si avvicina e le aspettative sono alle stelle. Carlo Conti, storico conduttore della kermesse, è nuovamente al timone di questo evento musicale che ogni anno attira un vasto pubblico. Le voci su chi lo affiancherà si sono intensificate, alimentando le speranze di fan e addetti ai lavori.

Dopo il successo del 2017, quando Conti è stato affiancato da Maria De Filippi, molti sperano di rivedere la coppia sul palco dell’Ariston.

Tuttavia, recenti notizie sembrano escludere la presenza della celebre conduttrice pavese. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Maria De Filippi non parteciperà all’edizione 2026 del Festival, lasciando aperta la questione su chi sarà la sua sostituta.

Le potenziali co-conduttrici

Chi sarà dunque la spalla di Carlo Conti? Le indiscrezioni indicano che a prendere il posto di De Filippi potrebbe essere Laura Pausini, una delle artiste più amate e rispettate della musica italiana. Se la sua partecipazione venisse confermata, la Pausini non solo arricchirebbe il cast con la sua presenza scenica, ma darebbe anche la possibilità di esibire i suoi brani durante le serate del Festival.

Un ritorno atteso

La Pausini, che negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti internazionali, potrebbe seguire le orme di altri artisti che hanno ricoperto il ruolo di co-conduttori. Ad esempio, Tiziano Ferro ha saputo alternare momenti di conduzione a performance canore, un modello che potrebbe essere ripreso anche dalla Pausini. La sua presenza sul palco non solo darebbe un tocco di glamour all’evento, ma permetterebbe anche di dare visibilità ai giovani artisti in gara.

La lista dei concorrenti e le novità

Durante una recente apparizione al TG1, Carlo Conti ha annunciato che il numero degli artisti in gara per il 2026 sarà di 30, superando così il numero inizialmente previsto di 26. Questo incremento ha suscitato reazioni miste tra il pubblico, che ha espresso scetticismo riguardo alla reale qualità degli artisti in lizza. Tra i nomi noti, si segnalano il ritorno di Patty Pravo e Raf, che si preparano a calcare nuovamente il prestigioso palco dell’Ariston.

Nuove facce sul palco

Un altro nome che suscita particolare curiosità è quello di Tommaso Paradiso, che parteciperà per la prima volta al Festival. Anche Fedez e Marco Masini ritorneranno sul palco, questa volta in coppia, dopo la loro esibizione molto apprezzata nella serata dedicata alle cover dello scorso anno. Le sorprese non mancheranno, e i fan sono in trepidante attesa di scoprire chi effettivamente salirà sul palco accanto a Carlo Conti.

Attese per il Festival

Il Festival di Sanremo è un evento che unisce tradizione e innovazione, e ogni edizione porta con sé la promessa di momenti indimenticabili. Con la conduzione di Carlo Conti e la possibilità di avere Laura Pausini come co-conduttrice, il 2026 si preannuncia come un anno ricco di emozioni e grandi performance. La comunità musicale italiana è in fermento, e l’attesa cresce man mano che ci si avvicina all’inizio della kermesse, fissato per il 24 febbraio e che si concluderà il 28 dello stesso mese. Resta da vedere quali sorprese ci riserverà questa edizione e quali artisti riusciranno a conquistare il pubblico.