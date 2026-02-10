Continua a tenere banco il caso Pucci-Sanremo 2026, col comico milanese che ha deciso di rinunciare al ruolo di co-conduttore della terza serata della kermesse musicale. Ma, in tutto ciò, come ha reagito Carlo Conti?

Sanremo 2026: Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione

“Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questo giorni sono incomprensibili e inaccettabili.” Queste le parole di Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2026, a seguito dell’onda mediatica negativa che lo ha travolto dopo l’annuncio della sua presenza sul palco dell’Ariston. Il comico milanese ha anche cancellato dai social l’immagine polemica con la quale aveva annunciato il suo approdo sul palco dell’Ariston.

Il caso Pucci-Sanremo 2026 continua a dividere a e far discutere, col comico milanese che ha preferito rinunciare alla sua presenza come co-conduttore a seguito dell’onda mediatica negativa che lo ha travolto dopo l’annuncio della sua presenza alla kermesse musicale. La rinuncia ha messe nei “guai” la Rai e Carlo Conti, che si sono dovuti mettere all’opera per cercare un sostituto (si parla di Nino Frassica). Carlo Conti non ha rilasciato per ora dichiarazioni in merito a quanto accaduto, ma è tra i più penalizzati, in quanto a prendere gli attacchi da chi riteneva che Pucci non fosse adatto per Sanremo e poi a rimediare agli effetti negativi di un comico che rinuncia a salire sul palco dell’Ariston.