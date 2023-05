Sanremo, quali sono gli incredibili rifiuti tirati fuori dal mare

Dal 2013 ad oggi, fatta eccezione il 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, volontari e sommozzatori professionisti collaborano per l’operazione “Fondali Puliti” di Sanremo, allo scopo di ripulire quanto più possibile il fondale dello specchio d’acqua all’interno del porto vecchio della città. Ogni anno il “bottino” ritrovato dai sub è composto dai più strampalati oggetti, e questa edizione dell’iniziativa non è certo stata da meno.

Quali sono gli incredibili rifiuti tirati fuori dal mare di Sanremo

Sono due in particolare i sub a cui si deve la realizzazione dell’iniziativa di quest’anno: Fabio Avagnina e Andrea Amici, Console del Mare uno e sommozzatore dei Vigili del fuoco l’altro.

La strana coppia ha trovato un bottino decisamente inusuale sui fondali del porto vecchio di Sanremo: due cassonetti di immondizia, una bicicletta ed un carrello della spesa.

Cosa hanno detto gli assessori di Sanremo

Sara Tonegutti (ambiente) e Mauro Menozzi (demanio), presenti durante l’iniziativa “Fondali Puliti” hanno parlato così ai microfoni dei media: “Tutto questo è realizzato grazie alla collaborazione della Capitaneria di Porto e vuole sottolineare il valore dell’attenzione dell’ambiente affinché tutti insieme possiamo contribuire ad un’educazione marina volta al rispetto. Ringraziamo gli organizzatori di Fondali Puliti per l’impegno e la passione profusi ogni anno nell’organizzazione dell’evento”.