Santanchè contro il Reddito di Cittadinanza: "Ha fatto tanto male"

Calenda (che non era a favore del Reddito di Cittadinanza): "La morale da lei anche no"

“Penso che il reddito di cittadinanza abbia fatto molto male”. Le parole della Santanchè, a pochi giorni dalla notifica dello stop a migliaia di famiglie della misura, provocano l’ira del M5S e la stoccata su Twitter di Calenda

“Penso che il reddito di cittadinanza abbia fatto tanto male, perché hanno dato i soldi a chi era occupabile mentre dobbiamo aiutare i fragili, quelli che anno bisogno e mettere i nostri giovani nelle migliori condizioni per far trovare lavoro. La politica non può creare posti di lavoro come credeva qualcuno, ma aiutare le imprese a poter assumere”. Lo ha affermato la ministra del Turismo Daniela Santanchè intervista da RDS. Scatenando, come era prevedibile, l’ira del M5S che aveva presentato una mozione di sfiducia verso la ministra, respinta dal Senato il 26 luglio.

“Con che faccia tosta si permette anche solo di affrontare questi temi dopo il modo in cui lei ha trattato i dipendenti della sua impresa. Si vergogni e si dimetta“, ha affermato in una nota la senatrice del M5S Elisa Pirro, componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama.

La stoccata twitter di Calenda

Le parole della Santanchè hanno provocato la reazione immediata anche di Carlo Calenda che è sempre stato notoriamente contro il Reddito di Cittadinanza. E che non si può di certo definire un simpatizzante del M5S: “Anche non pagare i lavoratori, pagarsi stipendi non sostenibili, mandare all’aria società, usare impropriamente la cassa integrazione e rimanere serenamente Ministro, sono tutte cose che fanno molto ma molto male” – la stoccata del leader di Azione su Twitter “. Sono sempre stato contrario al Rdc, ma la morale da Lei anche no“ .