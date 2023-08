Ospite a un incontro culturale a Viareggio, il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha affrontato molti temi caldi sul fronte politico, confermando ancora una volta la sua volontà di non dimettersi: “Non mi dimetto, grazie a Meloni le riforme si faranno”.

Santanché: “Non mi dimetto, e Meloni non farà rimpasto”

Il ministro del Turismo Daniela Santanché è stata ospite all’evento culturale “Gli incontri del principe”, tenutosi presso il Gran Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, e il giornalista Stefano Zurlo ha approfittato della kermesse per affrontare con lei diversi temi caldi sul fronte politico, ma non solo, come il caso delle sue dimissioni:

“Se farò bene il mio lavoro continuerò a essere ministra. Meloni non farà rimpasti di governo, e lo ha detto lei. Il governo è coeso, il presidente del Consiglio è molto capace. Lo dico alle opposizioni: fatevene una ragione, non mi dimetto”

Santanché sulle riforme: “Mi fido di Meloni”

Tante le sfide che attendono il Governo sul fronte delle riforme, ma la Santanché appare fiduciosa: “Le riforme promesse, come quella in senso presidenziale, quella dell’autonomia differenziata o la separazione delle carriere per i magistrati, si faranno, a differenza degli ultimi quarant’anni, perché adesso c’è una donna come premier”.

Sulle banche e carburante

In chiave energetica, il Ministro del Turismo reputa il governo non colpevole, ma solamente vittima della situazione attuale internazionale: “L’aumento del costo dei carburanti non è colpa del governo, non sarebbe corretto dirlo, perché la situazione internazionale è quella che è. Una scelta con i soldi e le risorse che si avevano a disposizione“.

Per quanto concerne il tema degli extraprofitti sulle banche,Daniela Santanché ritiene giusta la mossa di Giorgia Meloni: “La mossa di Meloni di tassare gli extraprofitti delle banche è stata corretta, perché con l’aumento dei tassi della Bce si sono creati, appunti, degli extraprofitti ed è stato giusta che in percentuale si aiutassero le famiglie più in difficoltà”.

Santanché sul Turismo: “Soddisfatti della stagione estiva. Venere influencer? Tornerà presto”

Infine Daniela Santanché è stata punzecchiata sul tema a lei più caro: quello del turismo. Secondo la ministra, infatti, l’Italia dovrebbe essere orgogliosa della stagione estiva, ma ci sarebbero ancora detrattori che invece contesterebbero il lavoro del governo, nonostante i dati parlino chiaro:

“Vorrei che i dati” sul turismo “fossero laici. Ci sono i gufi, che vedono tutto nero. Noi a oggi possiamo essere molto soddisfatti della stagione turistica, lo dicono i nostri dati, dell’osservatorio, anche agosto sta andando bene. Se vediamo le prenotazioni on line siamo davanti a Spagna e Germania, siamo la seconda Nazione. Vorrei che il turismo fosse la prima azienda della nostra nazione“.

Infine un commento sulla Venere di Botticelli influencer: “La Venere ora è in vacanza, ma presto tornerà per mostrare quanto ha visto da giugno a oggi“.