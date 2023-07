Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Sant’Arsenio, piccolo paese nella provincia di Salerno: Francesca Calandriello ha perso la vita in un incidente stradale. La ragazza era incinta di 8 mesi e 2 settimane, tra poco avrebbe partorito una splendida bambina.

Dramma a Sant’Arsenio: l’incidente uccide Francesca e la bimba che aveva in grembo

Non ce l’hanno fatta a sopravvivere, Francesca Calandriello e la bambina che portava in grembo, al violento scontro tra la Fiat 500 e il furgone adibito al trasporto di persone. I due veicoli si sono scontrati frontalmente nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 Luglio, fra le strade di Sant’Arsenio in una dinamica ancora tutta da chiarire. Lo schianto ha mandato in frantumi il vetro dell’automobile, con i detriti che sono schizzati copiosamente addosso alla ragazza, ferendola in più punti.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso della donna

Sul posto sono immediatamente giunti i medici del 118 che, con l’aiuto dell’elisoccorso, hanno trasportato la ragazza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Erano circa le ore 9 di sera quando, però, arriva la brutta notizia: Francesca non ce l’ha fatta. La Calandriello è morta a 27 anni, con lei anche la bambina che portava in grembo.