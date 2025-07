Sono ore di lutto e di enorme dolore per il gravissimo incidente stradale, uno schianto frontale, avvenuto nella mattinata di domenica 13 luglio in Sardegna. Il terribile sinistro si è verificato sulla statale 125, alle porte della cittadina di Arzachena ed ha avuto un epilogo estremamente grave. A causa della violenza dell’impatto, infatti, due giovani di 17 e 18 anni hanno perso la vita.

Un terzo ragazzo di 16 anni è stato soccorso in condizioni disperate ed è stato portato in ospedale. La ricostruzione dei fatti.

Grave frontale alle porte di Arzachena: morti due giovani di 17 e 18 anni

L’incidente si è verificato intorno alle 8:15 e ha riguardato una Ford Fiesta ed un Suv che, sul rettilineo di Malchittu, si sono scontrati frontalmente. Tre erano i ragazzi a bordo dell’utilitaria: due di loro, di origine marocchina, hanno perso la vita sul colpo mentre il terzo, un 16enne, è stato trovato in fin di vita e trasportato all’ospedale di Sassari in codice rosso. A bordo del Suv erano invece presenti due donne, entrambe gravemente ferite e portate all’ospedale di Nuoro in codice rosso. L’area è stata interdetta alla circolazione per consentire alle autorità di raccogliere tutti i rilievi e accertare le cause dell’incidente.

Le vittime avevano 17 e 18 anni, morte in un tratto della statale 125 noto per sinistri stradali similmente gravi. Sul posto, dopo il frontale, sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale oltre al personale medico del 118. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore ed è dovuto arrivare, per soccorrere il 16enne, anche l’elisoccorso. Tra le ipotesi al momento in esame una distrazione alla guida o un colpo di sonno ma tutte le possibili cause restano al vaglio delle autorità.