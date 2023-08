Sardegna, incendi in Costa Smeralda: roghi divampano vicino a ville e hotel d...

Nuovi incendi sono divampati questa notte in Costa Smeralda: i roghi hanno bruciato 2 ettari e mezzo di terreno

La macchia mediterranea che circonda l’area di parcheggio delle spiagge del Pevero a Porto Cervo è andata in fumo la scorsa notte. Un grosso incendio è, infatti, divampato intorno alle 2:30 ed è stato spento dopo diverse ore dai vigili del fuoco.

Sardegna, incendi in Costa Smeralda: fiamme nei pressi di ville e hotel di lusso

Dopo gli incendi delle scorse ore in Sardegna, un nuovo rogo ha minacciato hotel di lusso e ville situate a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Le fiamme si sono accese intorno alle 2:30 di notte ed ha colpito la macchia mediterranea che circonda l’area di parcheggio delle spiagge del Pevero. I vigili del fuoco di Arzachena, supportati da due squadre arrivate da Olbia e una dalla sede centrale di Sassari, sono intervenuti in tempo e sono riusciti ad evitare che l’incendio intaccasse gli edifici.

Al via le operazioni di bonifica: i lavori in Costa Smeralda

Subito dopo l’estinzione del rogo, sul posto sono iniziati i lavori di bonifica per salvaguardare la macchia mediterranea. Due squadre della protezione civile di Arzachena e San Pantaleo e un elicottero del Consorzio Costa Smeralda sono intervenuti già nelle prime ore del mattino.