Una bimba di 9 anni è stata colpita al volto da un masso piombato sulla spiaggia, in Sardegna. Per fortuna ha riportato solo alcune ferite.

Bambina colpita da un masso in faccia mentre è in spiaggia

È successo nella bellissima spiaggia di Cala Mariolu, nella zona centro-orientale della costa della Sardegna. Una bambina di soli 9 anni è stata colpita da alcuni frammenti di un masso che si è staccato dalla parete rocciosa, ed è rimasta ferita.

La piccola si trovava in acqua quando il masso è rotolato verso il basso, scivolando dalla montagna e rimbalzando su uno scoglio dove, si è frantumato in piccoli pezzi, uno dei quali ha colpito al volto la bimba a forte velocità. Fortunatamente se l’è cavata solo con uno sfregio sullo zigomo.

L’arrivo dei soccorsi e le parole della famiglia

Immediati i soccorsi alla vittima, che sanguinava vistosamente. Sul posto è intervenuta sia la vigilanza della spiaggia, sia gli skipper del gommone che avevano trasportato i turisti in zona. Medicata sul posto, è stata poi trasportata a Cala Gonone – luogo di partenza dell’escursione – dove poi è stata caricata su un’ambulanza per raggiungere l’ospedale di Nuoro, dove le sono stati applicati diversi punti di sutura.

Spaventati e arrabbiati, i genitori hanno sporto denuncia per ricevere un risarcimento, e hanno sollecitato l’ente responsabile a mettere in sicurezza l’area. In particolare il padre della vittima ha dichiarato che «poteva andare molto peggio».