Saviano debutta come regista: "Sono ancora vivo" è il titolo del suo film

Sono ancora vivo. E lo è più che mai Roberto Saviano, che debutta alla regia cinematografica con un film d’animazione che parla della sua vita. «È il film con il quale ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto» dichiara durante la presentazione.

Il successo dopo Gomorra

Autore di Gomorra, con Sono ancora vivo Roberto Saviano supera tutti senza passare dal via: dopo un importante percorso di produzione internazionale (MAD Entertainment e Lucky Red in Italia, GapBusters in Belgio e SIPUR in Israele), dirigerà la riduzione cinematografica tratta dall’omonima graphic novel a sua firma e del fumettista israeliano Asaf Hanuka, pubblicata da Bao Publishing. Il progetto verrà presentato al Cartoon Movie, in atto in queste ore a Bordeaux.

Sono ancora vivo: la storia

Il commento del regista alla storia narrata: «Il mio film è la storia di un ragazzo di 26 anni condannato a morte da un’organizzazione criminale. Un ragazzo cresciuto in una terra dove la camorra ha ucciso 4mila persone. La condanna arriva a quel ragazzo perché ha deciso di scrivere quello che vede intorno a sé. Ecco. Quel ragazzo sono io. Sono ancora vivo è il film con il quale ho deciso di riportare sullo schermo quello che fin oggi ho vissuto». Sotto scorta dal 2006, Roberto Saviano vive questa condizione di protratto pericolo di vita dopo aver scritto Gomorra (Mondadori), caso editoriale da oltre 10 milioni di copie nel mondo e tradotto in 52 Paesi.