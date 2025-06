Il legame con la madre, la rottura con la monarchia e il desiderio di definire una nuova identità personale e pubblica. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il principe Harry starebbe valutando una decisione destinata a far discutere: cambiare il proprio cognome e assumere quello della madre, la principessa Diana. Una mossa simbolica, ma anche profondamente politica, che segnerebbe l’ennesimo strappo con la famiglia reale e confermerebbe la volontà del duca di Sussex di prendere le distanze dalla Casa di Windsor, non solo nei fatti ma anche nel nome.

Meghan preferisce il cognome Sussex: il chiarimento durante il programma Netflix

Nonostante i figli portino il cognome Mountbatten-Windsor, Meghan ha recentemente mostrato una forte preferenza per utilizzare “Sussex” come proprio cognome, un titolo che le è stato conferito dalla regina Elisabetta al momento del matrimonio con il principe Harry nel 2018.

Durante una puntata del suo programma su Netflix, With Love, Meghan, ha corretto una sua ospite che la chiamava ancora con il suo nome da nubile, spiegando con ironia:

“È così divertente che continui a dire Meghan Markle. Ora sai che sono ‘Sussex'”.

Scandalo a corte: Harry pensa di cambiare cognome, è rottura totale

Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, il duca di Sussex avrebbe chiesto consiglio a Charles Spencer, fratello della defunta principessa Diana, in merito alla possibilità di adottare il cognome della famiglia materna. Durante una visita nel Regno Unito – la cui data non è stata resa nota – Harry avrebbe affrontato l’argomento con lo zio. Tuttavia, secondo il tabloid britannico, gli sarebbe stato riferito che gli ostacoli legali sono troppo complessi per poter procedere. La conversazione, definita cordiale, si sarebbe conclusa con un invito da parte di Spencer a non intraprendere questa strada.

Il giornale aggiunge che, qualora la decisione fosse confermata, essa potrebbe avere ripercussioni anche sui figli di Harry: Archie e Lilibet, i quali attualmente portano il cognome Mountbatten-Windsor, potrebbero passare anch’essi al cognome Spencer. Una scelta che, oltre ad accentuare il distacco già evidente dalla famiglia reale, sarebbe vissuta come un colpo particolarmente doloroso per re Carlo, da sempre legato al nome dinastico.