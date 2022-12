Scandalo Qatar, ecco cosa hanno "fruttato" le tangenti ad Antonio Panzeri

Vacanze da 100mila euro nel periodo natalizio e versamenti di denaro in cambio di regali: le accuse degli inquirenti belgi nei confronti di Antonio Panzeri, coinvolto con la moglie nell’inchiesta Qatar.

Inchiesta Qatar: le accuse degli inquirenti a Panzeri e moglie Maria

Antonio Panzeri, ex membro del Parlamento Europeo, è stato accusato dagli inquirenti belgi di associazione a delinquere e riciclaggio nell’inchiesta Qatar, dove sarebbe coinvolta anche la vicepresidente Eva Kaili.

Entrambi, infatti, avrebbero utilizzato “metodi ingegnosi e spesso scorretti” per influenzare i membri del Parlamento Euopeo, a beneficio di Marocco e Qatar, in cambio di regali e versamenti di ingenti somme di denaro.

In questa vicenda però Panzeri non avrebbe agito da solo: anche la moglie Maria Colleoni sarebbe coinvolta, rea di aver accettato quelle tangenti per finanziarsi le vacanze natalizie da circa 100mila euro.

Il “Gigante” e il conto in banca

La moglie di Antonio Panzeri avrebbe avuto parte attiva nell’operazione. Nel documento, una scheda di quattro pagine in cui vengono riassunte tutte le conversazioni con il marito, Maria Colleoni avrebbe più volte invitato il marito a utilizzare la carta di credito di un terzo, di quello che negli atti viene nominato “Ge’ant” (gigante).

Inoltre, proprio in merito all’organizzazione delle vacanze natalizie, la moglie di Panzeri lo avrebbe esortato ad aprire un conto bancario in Belgio, con tanto di partita Iva.

Questa decisione suggerisce al gip belga come la moglie di fatto avrebbe esercitato “una sorta di forma di controllo sull’attività del marito o che lei per lo meno cercasse di mantenere qualche controllo”.