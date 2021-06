Scarafaggi in casa: come allontanarli senza pesticidi

Gli scarafaggi, come altri insetti, si possono tenere a debita distanza effettuando una buona pulizia degli ambienti e con i migliori rimedi naturali.

Sono diversi gli ospiti che possono essere alquanto sgraditi in casa. Dalle formiche alle scutigere, anche gli scarafaggi rientrano tra gli animali che sarebbe meglio tenere a distanza. Per non avere la casa infestata da questi insetti, ecco alcuni metodi e soluzioni naturali che possono allontanarli senza usare additivi chimici che sono nocivi.

Scarafaggi in casa

Sono ospiti indesiderati in casa, oltre a essere poco gradevoli alla vista. Trovare in casa degli scarafaggi non è sicuramente una bella esperienza, anche perché se si lasciano proliferare, possono essere portatori di malattie. Per evitare che tutto ciò avvenga, bisogna debellarli e agire in maniera tempestiva in modo che non abbiano la possibilità di riprodursi.

Si consiglia sempre di evitare l’uso di pesticidi o additivi chimici in quanto risultano essere alquanto nocivi per l’uomo.

Per evitare di avere la casa invasa dagli scarafaggi, è possibile optare per dei rimedi e soluzioni naturali che si rivelano altrettanto efficaci e meno dannosi. I rimedi naturali per allontanare gli scarafaggi in casa non inquinano, sono convenienti, oltre al fatto che non siano tossici.

Uno dei rimedi maggiormente consigliati ed efficaci è sicuramente l’aglio, il cui odore è particolarmente sgradito a questi insetti. Basta prendere due o tre spicchi d’aglio e posizionarli nelle zone o negli angoli di casa in cui si sono avvistati questi insetti in modo da tenerli a bada e a distanza.

Si può anche preparare una soluzione fai da te a base di aglio e acqua da lasciare macerare per poi spruzzarla nelle zone maggiormente infestate.

Oltre all’aglio, ci sono anche altre piante ed erbe aromatiche che aiutano a tenere lontani gli scarafaggi. Il rosmarino, così come l’alloro da posizionare vicino agli angoli della casa oppure gli oli essenziali a base di eucalipto emanano un odore che non è particolarmente gradito a questi insetti. Posizionare vicino al balcone o alle finestre un po’ di erba gatta aiuta a tenerli a debita distanza.

Scarafaggi in casa: cause

Oltre a pensare a quali rimedi e soluzioni per allontanare gli scarafaggi, bisogna anche pensare alle cause per cui questi insetti si annidano in casa in modo da evitare spiacevoli esperienze con loro. Le case e gli appartamenti sono sicuramente condizioni di vita ideali per questi insetti.

Il riscaldamento, le temperature intorno ai 20°, oltre ai residui di cibo e agli avanzi alimentari, sono tra le cause maggiormente comuni di questi insetti che si annidano nelle case. Sono insetti molto bravi a nascondersi nei posti più impensabili, quali le fessure, le crepe dei muri, senza tralasciare gli angoli che si trovano dietro il piano cottura, il frigorifero e anche altri elettrodomestici.

Capire quali siano le cause per cui si hanno gli scarafaggi in casa sicuramente aiuta a eliminarli e allontanarli rapidamente evitando l’uso di pesticidi o altri additivi chimici. Per evitare che possano entrare in casa, si consiglia di prestare molta attenzione all’igiene della casa, soprattutto durante le giornate estive. Lavare bene i pavimenti con una soluzione a base di acqua e di aceto sicuramente aiuta a impedire che entrino e ad allontanarli rapidamente.

Bisogna controllare in maniera attenta la dispensa per evitare che si possano trovare pacchi di farina o di pasta aperti che costituiscono un terreno fertile per questi insetti. Attenzione anche ai residui di cibo che si trovano sul tavolo o per terra.

