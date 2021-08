Scarlett Johansson mamma per la seconda volta: l’annuncio via social

Scarlett Johansson è diventata mamma del suo secondo figlio: l'annuncio è stato dato dal marito via social.

Scarlett Johansson e il suo terzo marito, Colin Jost, sono diventati genitori: l’annuncio è stato dato dall’attore statunitense, che ha chiesto di rispettare la loro privacy.

Scarlett Johansson: il secondo figlio

Scarlett Johansson è diventata mamma per la seconda volta: lei e il marito Colin Jost hanno avuto un maschietto, che hanno deciso di chiamare Cosmo.

La coppia ha deciso di mantenere segreta la notizia della gravidanza, ma quando l’informazione è trapelata l’attore ha deciso di dare l’annuncio via social, chiedendo rispetto per la loro privacy. “Ok ok, abbiamo avuto un bambino. Si chiama Cosmo. Lo amiamo tantissimo. La privacy sarà molto apprezzata”, ha scritto l’attore in un post via social, dove tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo di quello che è il suo primo figlio.

Scarlett Johansson ha già avuto una bambina, Rose Dorothy, insieme all’ex marito Romain Dauriac. Dal 2008 al 2011 l’attrice è stata sposata anche con il collega Ryan Reynolds.

Scarlett Johansson: l’amore

L’attrice ha iniziato a frequentare l’attuale marito, Colin Jost, nel 2019, due anni dopo aver chiesto il divorzio dal giornalista Romain Duriac, a cui era stata legata dal 2013. I due non si erano separati nel migliore dei modi e l’attrice aveva chiesto l’affidamento primario della sua prima figlia.

“Quando mia figlia è nata sono rimasta molto sorpresa. Nella mia mente avevo un’immagine molto nitida di come mia figlia sarebbe stata, e lei è completamente diversa. Perfetta, ma non come l’avevo immaginata”, ha dichiarato l’attrice, che oggi avrebbe ritrovato la felicità accanto al collega Colin Jost.

Scarlett Johansson: la vita privata

Oltre ai 3 matrimoni nel corso degli anni sono stati attribuiti a Scarlett Johansson numerosi flirt. A proposito dell’amore la stessa attrice ha confessato che la “monogamia non farebbe per lei”.

“Credo che l’idea del matrimonio sia molto romantica. Ma va del tutto contro l’istinto di guardare al di là. Non credo sia naturale essere monogami. La monogamia richiede lavoro. Un sacco di lavoro”, ha affermato. Oggi a quanto pare Scarlett Johansson è riuscita a trovare un nuovo equilibrio al fianco di Colin Jost e in tanti si chiedono se questa volta l’unione tra i due sia destinata a durare (la coppia è convolata a nozze a New York nel 2020).