Sembra quasi una scena da film, invece è successo davvero a Como, dove una donna ha partorito per strada. Ecco cosa è successo e come stanno mamma e neonato.

Como, donna partorisce in strada: provvidenziale l’aiuto di un volontario

Una donna di origini sudamericane stava passeggiando tranquillamente per via Gramsci a Como, convinta che il bimbo che portava in grembo non fosse ancora “pronto” per nascere.

Invece ecco che improvvisamente sono arrivate le doglie. La vicenda risale a mercoledì scorso, la donna, in preda a dolori, è stata vista da un passante, un operatore di un centro per minori stranieri, ovvero Maurice Sawadago, di anni 42. Sawadago è corso in suo soccorso e, con l’aiuto anche dei ragazzi, ha aiutato la donna a partorire. Per prima cosa le ha tagliato i pantaloni, mentre uno dei ragazzi ha portato delle lenzuola per far sdraiare la donna e coprire la scena ai passanti. All’arrivo dei soccorsi il bimbo era già nato, gli è stato tagliato il cordone ombelicale, poi sia mamma che figlio sono stati portati in ospedale.

Como, donna partorisce in strada: come sta il neonato

Come visto, una donna di origini sudamericane ha partorito in strada a Como grazie al provvidenziale aiuto di Maurice Sawadago e dei suoi ragazzi. E’ lui stesso ad aggiornare sulle condizioni del neonato alla Provincia di Como: “abbiamo saputo poi che il bambino sta bene. Siamo tutti contenti. Abbiamo dovuto fare tutto in strada ma i miei ragazzi mi hanno aiutato facendo avanti e indietro con le lenzuola pulite e aiutandomi a tranquillizzarla. Tutto è durato pochissimo.“