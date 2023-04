Schianto contro il casello d'ingresso della tangenziale, muore 19enne

I soccorritori si sono prodigati fino alla fine ma alla fine non c’è stato nulla da fare dopo il terribile schianto avvenuto in Lombardia contro il casello d’ingresso della tangenziale: in territorio di Milano muore un 19enne la cui vettura ha urtato ad altissima velocità la barriera di Pozzuolo Martesana nella notte tra martedì e mercoledì 26 aprile.

Schianto contro il casello, muore 19enne

Da quanto si apprende sui media, in particolare da Milano Today, a perire nel sinistro è stato un ragazzo di 19 anni dopo un urto violento avvenuto all’ingresso della A58 Teem (tangenziale est esterna di Milano) al casello di Pozzuolo Martesana. Secondo le testate tutto è accaduto poco prima delle 3.30 e secondo una dinamica che è ancora al vaglio degli operanti. Una primissima ricostruzione spiega che la vettura del 19enne si sia schiantata contro la cuspide del guard rail.

L’urto della 500 contro la barriera

Il giovane era alla guida di una Fiat 500 e si stava immettendo sulla A58 dalla Cassanese quando ha perso il controllo dell’auto. L’urto con il manufatto metallico che delimita le due corsie è stato devastante, descritto dai media come “così violento che l’utilitaria ha immediatamente preso fuoco”. Purtroppo, malgrado l’intervento di soccorritori Areu, Vigili del Fuoco e Polizia stradale per il 19enne non c’è stato nulla da fare.