Traffico in tilt questa mattina sulla A1: un grave scontro ha fermato la Direttissima tra Bologna e Firenze.

Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla autostrada A1, all’interno di una galleria, causando il coinvolgimento di un autobus, quattro camion e due auto. A seguito dello schianto, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, con conseguenti disagi e rallentamenti per gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Schianto in galleria, coinvolti bus, 4 tir e 2 auto: interventi di emergenza

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi, tra cui ambulanze del 118, Vigili del Fuoco, pattuglie della Polizia Stradale e tecnici di Autostrade per l’Italia, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nella rimozione dei mezzi coinvolti.

Incidente sulla A1: traffico paralizzato tra Bologna e Firenze

Nella mattinata di oggi, sabato 6 settembre, un grave incidente ha causato forti disagi lungo l’Autostrada del Sole, nel tratto della Direttissima tra il bivio con la Panoramica e Badia, in direzione Firenze.

Poco prima delle 6 del mattino, all’interno della galleria Rioveggio sud, sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due automobili. L’impatto ha reso necessaria la chiusura temporanea del tratto, provocando rallentamenti significativi e code lungo la carreggiata.

Gli automobilisti diretti verso Firenze sono stati deviati sull’A1 Panoramica, con la raccomandazione di uscire a Pian del Voglio e rientrare a Badia per proseguire il viaggio senza ulteriori disagi.

Il tratto autostradale è stato riaperto poco prima delle 10:00, e al momento la circolazione è tornata regolare su entrambe le corsie disponibili, senza ulteriori perturbazioni verso Firenze. Non risultano segnalazioni di feriti, mentre le operazioni di controllo e pulizia del percorso hanno permesso di normalizzare gradualmente il traffico.