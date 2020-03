Google Chrome lancia l'estensione Netflix Party: come funziona il cineforum sociale per far interagire le persone mentre si guardano i film?

Come funziona Netflix Party, la novità della più amata piattaforma di streaming di film e serie TV? Arriva l’estensione di Google Chrome per far interagire le persone in periodo di quarantena.

Netflix Party, come funziona

Netflix è una delle piattaforme più famose per la fruizione di film e serie TV. Durante l’emergenza coronavirus è diventato uno dei punti di riferimento per tutti e Disney ha provato anche a sfidarlo con una nuova piattaforma di contenuti. Moltissimi italiani, però, utilizzando Netflix hanno approfittato del tempo libero in casa per finire le serie, guardare film e documentari.

La novità è che oltre a Netflix gli utenti adesso potranno utilizzare Netflix Party dal broswer. Si tratta di una novità di Google Chrome per far interagire il pubblico.In questo modo più persone potranno guardare lo stesso film, come già succedeva, ma attraverso un players anche commentarlo live insieme.





Come installare Netflix Party

Per installare Netflix Party basterà cliccare sulla casella in alto a destra del sito o visitare la pagina di Google Chrome dedicata alle estensioni da poter integrare al browser.

In modo del tutto gratuito verrà scaricata l’estensione e si potrà procedere alla configurazione. Una volta concordato il film o la puntata da vedere, si accederà al catalogo di Netflix e partirà il contenuto desiderato. In alto a destra, sulla barra strumenti del broswer apparirà la sigla NP. Cliccando sull’icona comparirà l’opzione “start the party” e di seguito un link da condividere con i propri amici. Una volta collegati tutti i componenti apparirà il film e a destra lo spazio della chat dove si potrà iniziare a commentare.

Broswer compatibili

Netflix Party è un’estensione di Google Chrome e, di conseguenza, non è possibile utilizzarla su altri broswer come Safari, Firefox o Microsoft Edge. Sarà, però, possibile scaricare l’app di chrome sul proprio dispositivo, anche se si utilizza un motore di ricerca differente.

Attraverso Google Chrome si potrà accedere all’estensione Netflix Party.