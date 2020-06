Il nuovo mondo del gioco d'azzardo: il casinò online, tendenza in enorme crescita a seguito di questo difficile periodo.

Sono ormai anni che il trend di crescita dei Casinò Online è diventato una solida realtà: dal 2017 al 2019 si è mostrata una spesa in aumento medio del 18%. Con l’inaspettata pandemia di questi mesi, che per moltissime attività ha rappresentato un dramma, i numeri del gioco d’azzardo online hanno ulteriormente subito un’impennata record.

Si parla di un numero di accessi nel bimestre Marzo-Aprile superiore del 25% rispetto ai dati del 2019. La spesa media si attesta su un valore medio di circa +35%: vuol dire circa 20 milioni di euro in più ai mesi del 2019. Cifre da urlo, quindi, che giustificano anche la presenza di un indotto attorno ai siti di Casinò Online. Sono sempre più, infatti, i servizi di informazione che comparano le esperienze di gioco su ciascun bookmaker. C’è anche chi si occupa di giochi specifici, come il creator SPIKE Slot che realizza video sulle slot online spiegandone il funzionamento.

Cifre e dinamiche del nuovo mondo del gioco d’azzardo

È stato comunque il poker il vero protagonista di questa quarantena: il Casinò Pokerstars ha goduto del maggior share di spesa del mercato online su un livello del 12% circa distanziando tutti i competitor di almeno 4 punti percentuale.

Il lockdown ha sicuramente condizionato il gioco a distanza, ma sono intervenuti anche altri fattori per suggellare il successo dei Casinò Online. Prima di tutto, la loro completa legalità essendo concessionari dell’ADM, ente statale a cui è affidato il controllo di tutto il gioco d’azzardo. Tutti i Casinò devono rispettare le rigide norme imposte dall’ADM per favorire un ambiente di gioco sicuro e consapevole incentrato sulla tutela dei diritti del giocatore. Questa subordinazione ha portato vari frutti per il gambling online, ad esempio è il comparto in cui le truffe sono assenti: il tasso di sospetta frode non supera mai l’1%. Come conseguenza, abbiamo anche un notevole impatto sulla lotta al gioco illegale.

È sempre l’ADM che si occupa di ricevere le segnalazioni degli utenti e attivarsi in prima linea per oscurare gli accessi a qualsiasi sito illegale di gioco. Sono stati registrati 3300 inserimenti in blacklist nel quadriennio 2014-2018.

I giocatori che prima erano abituati alle sale terrestri hanno perciò trovato delle piattaforme valide che non hanno disatteso le loro aspettative.

Uno sguardo al prossimo futuro

Non si prevede, però, che la tendenza continui con questa velocità; anzi già si incominciano a vedere alcune frenate perché è chiaro che il ritorno alla normalità porterà più ossigeno verso i classici giochi come le lotterie o le scommesse.

Il comparto del gioco d’azzardo è comunque in grosso allarme, come testimoniano anche le proteste di questi giorni. Infatti, tutte le associazioni del settore si sentono abbandonate da un politica che costringe i professionisti ad ulteriore tassazione (raccolta dello 0,5% sulle scommesse) dopo i sacrifici della chiusura.

Si tratta di una condizione da non sottovalutare, in quanto troppo spesso si demonizza il mondo del gioco senza considerare il ruolo chiave che assume negli equilibri sociali contrastando l’illegalità e la ludopatia.

I dipendenti e gli esercenti raccolgono circa 150.000 persone regolarmente inquadrati a cui dovrebbe essere riconosciuta la stessa dignità di qualsiasi altro lavoratore.

Una situazione di davvero difficile sbroglio, ma per andare avanti bisognerà comunque interpretare i comportamenti dei giocatori, cercando magari proprio di offrire un’esperienza con più elementi “digital” anche nelle sale per rendere il gusto delle giocate più immediato.