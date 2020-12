L'ultimo aggiornamento di Whatsapp contiene tante interessanti novità.

Whatsapp, con la versione 2.20.207.18, ha introdotto tante novità. Oltre ai consueti bugfix e ai miglioramenti alle prestazioni presenti in ogni release, infatti, il nuovo aggiornamento prevede aspetti interessanti per i comuni utenti, ma soprattutto per i profili business.

L’applicazione di messaggistica istantanea, infatti, per le aziende potrà trasformarsi in un vero e proprio e-commerce.

Le novità per gli utenti

Negli ultimi aggiornamenti innanzitutto Whatsapp ha messo a disposizione degli utenti nuovi set di adesivi. In particolare, ha destato particolare entusiasmo il set Lovely Sugar Cubs, che contiene 24 diverse animazioni di teneri orsetti. Esse saranno visibili anche da coloro che non hanno ancora scaricato la nuova versione dell’app.

Per quanto riguarda la grafica, invece, ulteriori novità riguardano la modalità Dark. Da poco è stata infatti introdotta una nuova interfaccia che permette di rendere le chat più leggibili e meno stressanti agli occhi. Il nuovo design è stato denominato Dark Green Bubble Color. All’interno di esso la bolla entro la quale vengono mostrati i messaggi della persona con cui stiamo dialogando è di un verde molto scuro, tendente al grigio. Questa modalità è da un po’ di tempo accessibile negli smartphone.

La novità sta nel fatto che adesso ne potranno usufruire anche coloro che utilizzano Web Whatsapp.

Whatsapp come e-commerce

La novità più interessante riguarda senza dubbio i profili business. Nell’aggiornamento è stata infatti introdotta la funzione “carrello”. Mentre in precedenza le aziende potevano mettere a disposizione soltanto dei cataloghi dei loro prodotti da mostrare ed i consumatori dovevano fare riferimento ai singoli prodotti, adesso potranno direttamente permettere loro di acquistare più di un prodotto tramite Whatsapp.

L’ordine verrà concluso tramite un solo messaggio nella chat. La gestione delle vendite è dunque molto più semplice.