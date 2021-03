Down di Iliad in tutta Italia, problemi a chiamate e navigazione mobile

Sono centinaia in tutta Italia le segnalazioni di malfunzionamenti alla rete Iliad, colpita da un down generale nella giornata di mercoledì 17 marzo.

Nella giornata di mercoledì 17 marzo l’operatore francese di telecomunicazioni Iliad ha registrato un importante down dei propri servizi in tutta Italia. Sono migliaia infatti le segnalazioni di malfunzionamenti del servizio arrivate a partire dalle ore 15 sia per quanto riguarda la rete internet che le chiamate telefoniche, che in alcuni casi risultano essere completamente offline.

Iliad, servizi down in tutta Italia

Nonostante le segnalazioni arrivino da tutto il territorio nazionale, la maggior parte di esse sono concentrate nelle regioni del Centro Nord, in particolare nelle zone di Roma, Perugia, Bologna, Venezia, Milano e Torino. Come riportato anche dai dati di Downdetector, i disservizi sono tuttavia presenti anche al Sud, specialmente nelle grandi città di Catania, Napoli e Bari. Quello di oggi non è il primo caso di down riscontrato dagli utenti Iliad quest’anno: già lo scorso 21 gennaio infatti un importante malfunzionamento della rete era stato segnalato in tutto il Paese.

#iliaddown in un paese che ora più che mai è tra smartworking e DAD, è inaccettabile. — Per gli amici K (@PergliamiciK) March 17, 2021

Nel frattempo sui social network si rincorrono i commenti riguardanti il down dell’operatore francese di telefonia mobile, con tanto di hashtag #iliaddown tra i trending topic di Twitter. Tra i messaggi chi si lamenta di una mancata segnalazione da parte dell’azienda transalpina: “Sito in down…rete in down…

Scriver due righe di comunicato aiuterebbe”, ma anche chi invece denuncia l’assenza di un servizio importante come la rete internet in un periodo in cui molte persone lavorano da casa: “In un paese che ora più che mai è tra smartworking e DAD, è inaccettabile”.