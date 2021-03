Robotic process automation: cos’è e a chi serve

La RPA offre una maggiore rapidità ed efficienza nello svolgimento di alcuni compiti, ma cosa si intende precisamente per robotic process automation?

Quando si parla di automazione robotica si tende solitamente a pensare ad applicazioni per certi versi “tridimensionali”, che coinvolgono macchinari che possono svolgere alcune attività fisiche. Negli ultimi tempi però questo concetto si sta particolarmente ampliando anche all’interno del comparto IT. La robotic process automation si traduce in automazione robotica dei processi; quindi un’automazione che non ha a che fare con i robot come noi spesso li intendiamo: si tratta infatti di software robotici.

Come funziona la RPA

In sostanza la robotic process automation si svolge utilizzando appositi software, che sono in grado di effettuare specifiche operazioni. Solitamente si tratta di attività di screening, o particolarmente ripetitive. Impiegare le risorse umane per questo tipo di attività potrebbe risultare, soprattutto a lungo termine, noioso e troppo ripetitivo, cosa che spesso porta ai classici piccoli errori. Con la RPA invece si sfrutta la precisione dei software robotici, che sono in grado di svolgere alcune attività in modo ottimale e continuativo, senza che questo porti a un degrado, seppur leggero, della loro attività. Oggi esistono numerosi software robotici, che sono in grado di svolgere varie tipologie di lavoro, sia per quanto riguarda il front office che il back office.

Quali i vantaggi offerti dalla RPA

Sostanzialmente la RPA offre una maggiore rapidità ed efficienza nello svolgimento di alcuni compiti, non necessariamente molto semplici o basilari. Un software lavora 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, senza che questo modifichi la sua abilità. Inoltre alcune attività che si possono demandare alla RPA sono particolarmente “fastidiose”, quindi noiose e ripetitive: con un software apposito non solo le si ottiene in meno tempo, ma si evitano anche i classici errori dovuti alla noia o alla distrazione. Per altro i dati ottenuti possono essere gestiti in modo più semplice, oltre ad essere possibili analisi più approfondite. Ci sono poi situazioni in cui è necessario avviare alcune attività in tempi strettissimi, per un ridotto periodo di tempo.

Utilizzare i software robotici rende automatiche alcune attività, cosa che permette alle risorse umane di focalizzarsi su attività che necessitano di maggiore concentrazione e attenzione.

Le attività ripetitive

In linea generale sono molteplici le attività ripetitive che si svolgono all’interno di alcune aziende. Con alcuni settori che accusano questo peso più di altri. Si pensi ad esempio al settore finanziario: nelle banche sono numerose le attività quotidiane ripetitive e a bassissima richiesta di competenze e di impegno. Sono proprio queste che sempre più spesso si demandano alla RPA, in modo completo o solo in parte. Alcuni processi non sono infatti automatizzati in modo completo, ma solo nella parti di analisi dei dati, o di catalogazione degli stessi. Le aziende sviluppatrici di programmi per l’automazione dei processi sono in grado di preparare software altamente specializzati, progettati per la singola realtà imprenditoriale. Allo stesso modo sono disponibili prodotti RPA che si possono utilizzare in diversi settori. Senza dover utilizzare hardware specifici, con importanti capacità di calcolo. Con in più la massima sicurezza nei risultati ottenuti.