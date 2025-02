Atm ha confermato lo sciopero di metro, tram e bus per la giornata di San Valentino, ovvero venerdì 14 febbraio 2025. Vediamo insieme i dettagli.

Sciopero 14 febbraio 2025: Atm conferma lo stop a metro e bus, ecco gli orari

Sarà un San Valentino nero per i viaggiatori. Atm ha infatti confermato lo sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì 14 febbraio 2024. Metro, bus e tram a Milano potrebbero quindi avere interruzioni e ritardi significativi. L’Azienda dei trasporti milanesi, sul proprio sito, ha comunicato gli orari dello sciopero: “Il servizio delle nostre linee non è garantito dalle ore 8.45 alle 15.00 e dopo le 18.00 fino al termine del servizio.” Atm ha quindi confermato le classiche fasce di garanzia, ovvero dall’inizio del servizio sino alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00.

Sciopero 14 febbraio 2024: i motivi

Atm ha confermato lo sciopero di 24 ore per la giornata di venerdì 14 febbraio 2025. Al centro della richiesta dei lavoratori ci sono gli aumenti salariali in linea con la perdita di potere d’acquisto. Ecco cosa scrivono i Cobas nella nota diffusa al fine di annunciare lo sciopero: “Dov’è finita la promessa dell’aumento del 18% della paga dei tranvieri? Nemmeno l’ultimo pestaggio a danno dei colleghi del deposito Messina smuove le coscienze di lor signori. Pochi saranno disponibili a fare il mestiere del conducente e continuerà inesorabile l’esodo di tranvieri che con questi salari non riescono a campare.”