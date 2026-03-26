Sciopero dei giornalisti: perché la categoria chiede il rinnovo del contratto

Giornalisti e giornaliste scioperano per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2016, chiedendo condizioni di lavoro dignitose e la tutela dell' informazione

Il mondo dell’informazione torna a farsi sentire: il 27 marzo la categoria dei giornalisti ha indetto un nuovo giorno di sciopero nazionale per ottenere il rinnovo del contratto collettivo, scaduto il 1° aprile 2016. La protesta rientra in un pacchetto di cinque giornate, con una terza sessione già programmata per il 16 aprile. Dietro lo stop c’è una richiesta netta: ripristinare condizioni di lavoro che garantiscano salari adeguati, certezze nella carriera e autonomia professionale, elementi che i sindacati definiscono indispensabili per preservare la qualità dell’informazione.

La mobilitazione è promossa dalla Federazione nazionale della stampa italiana e da comitati regionali, che invitano tutte le figure professionali del settore — redattori, collaboratori, freelance e giornalisti delle emittenti locali — a partecipare. Il punto centrale non riguarda privilegi, ma il riconoscimento della dignità del lavoro giornalistico e la necessità di regole aggiornate per affrontare trasformazioni come l’uso dell’intelligenza artificiale e il massiccio ricorso a collaborazioni precarie.

Perché si sciopera: richieste e contesto

La protesta nasce dalla combinazione di due fatti: da una parte il contratto collettivo fermo dal 2016; dall’altra i profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici che hanno inciso sulle condizioni di lavoro. Negli ultimi anni si sono intensificati i carichi e i ritmi, si è diffuso il lavoro multipiattaforma e molte redazioni sono diventate più ridotte. Nel frattempo le retribuzioni sono rimaste sostanzialmente invariate, spesso erose dall’inflazione o modificate da forfettizzazioni che penalizzano i lavoratori.

Dignità, tutele e indipendenza

I sindacati sottolineano che il rinnovo del contratto non è solo una questione economica: è questione di indipendenza e autorevolezza del giornalismo. Senza adeguati diritti e garanzie, avvertono, si mette a rischio la qualità dell’informazione e, per estensione, la democrazia. Se il lavoro giornalistico perde tutele, diventa più vulnerabile a ricatti economici e contratti frammentati che possono compromettere la possibilità di un’informazione libera e professionale.

Le misure pratiche dello sciopero

Lo sciopero si concretizza con l’astensione dall’attività giornalistica per l’intera giornata: niente produzione di articoli, nessun aggiornamento dei siti e nessuna presenza nelle redazioni per chi aderisce. I comitati di redazione hanno chiesto che gli stagisti non entrino in servizio quel giorno e che i colleghi del web evitino di programmare pubblicazioni automatiche. I sindacati ricordano che il diritto di sciopero è individuale e costituzionalmente garantito, e che l’iniziativa è di natura sindacale e contrattuale, non politica né aziendale.

Coinvolgimento della categoria e logistica

La chiamata all’adesione è estesa a tutte le componenti: redattori fissi, collaboratori coordinati, freelance e giornalisti locali. Per dare forza alla vertenza, i sindacati sollecitano ampia partecipazione e la massima visibilità ai comunicati sindacali nelle giornate precedenti. L’obiettivo è creare pressione per riaprire un confronto serio con gli editori e arrivare a un rinnovo che riconosca la dignità del lavoro e definisca norme chiare sull’uso delle nuove tecnologie in redazione.

I numeri e le accuse agli editori

In sede di mobilitazione i rappresentanti sindacali hanno evidenziato anche elementi economici che, a loro avviso, spiegano la richiesta di maggiore equità. Tra i dati richiamati ci sono contributi pubblici e risparmi di bilancio percepiti dagli editori negli ultimi anni: somme destinate a sostenere la carta stampata, incentivi per prepensionamenti e investimenti tecnologici. Per i sindacati questo scenario dimostra che la difficoltà economica dell’editoria non può essere scaricata interamente sui lavoratori, e che sono necessari investimenti che favoriscano condizioni contrattuali sostenibili per la categoria.

Osservazione finale

La mobilitazione del 27 marzo si inserisce in una fase più ampia di confronto sul futuro del lavoro giornalistico: la posta in gioco riguarda non solo diritti e retribuzioni, ma la capacità del sistema dell’informazione di garantire servizi pubblici essenziali per la cittadinanza. I sindacati insistono sul fatto che il rinnovo del contratto è la premessa per un giornalismo libero, professionale e sostenibile, mentre la partecipazione collettiva alla protesta serve a tenere alta l’attenzione sui rischi di un progressivo impoverimento delle redazioni.