Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, è stato ospite della trasmissione “Start” e ha dichiarato la volontà del governo di rivedere la norma sulle pensioni dei medici. Il ministro ha espresso l’apertura al dialogo con gli operatori sanitari, sottolineando la comprensione dei problemi della sanità pubblica, ma il sindacato dei medici Anaao-Assomed ha affermato che lo sciopero previsto per il 5 dicembre rimarrà in assenza di segnali concreti.

L’apertura al dialogo tra governo e sindacati

Il segretario del sindacato, Pierino Di Silverio, ha accolto positivamente l’apertura al dialogo ma ha sottolineato che lo sciopero non può essere revocato senza risposte concrete alle richieste dei medici, tra cui detassazione e aumento degli stipendi. Di Silverio ha evidenziato la mancanza di coerenza tra le intenzioni del ministro e le possibilità effettive del governo, sottolineando che le risorse destinate ai contratti potrebbero essere insufficienti.

Il ministro Schillaci ha anche discusso delle pensioni dei medici, affermando l’intenzione di rivedere la norma in collaborazione con il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La ricetta di Schillaci, ottimizzare le risorse

Schillaci ha sottolineato la necessità di ridurre gli esami inutili dovuti alla medicina difensiva, cercando di razionalizzare le richieste e ottimizzare le risorse, ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la medicina del territorio per decongestionare i Pronto Soccorso.

In sintesi, il ministro Schillaci si è dichiarato disponibile a dialogare con i medici, anche se per ora il sindacato ha confermato che lo sciopero previsto per il 5 dicembre rimarrà in vigore finché non verranno soddisfatte le richieste concrete dei medici, compresa la revisione delle pensioni.