Dopo lo sciopero di 24 ore di ieri 9 ottobre dei traposti pubblici, oggi a scioperare sono i tassisti aderenti a Usb, Orsa e Fast Confsal. Anche in questo caso il disservizio durerà 24 ore.

Le ragioni dello sciopero

A comunicare le ragioni dello sciopero dei tassisti è Usb che dice: “La causa scatenante è il Decreto Asset“, individuando come elemento da combattere la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze, “abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale”.

Continua Usb, attraverso la voce del coordinatore Riccardo Cacchione: “Enti Locali e governo si rimpalleranno le responsabilità dell’incremento delle licenze senza nessun dato concreto. C’è già una legge che aspetta da quattro anni e mezzo di essere varata. Per andare a cercare di riordinare il settore e per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce invece una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire, come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l’opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi”.

La replica del ministro delle Imprese

Scettico sullo sciopero è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che sottolinea come la protesta sia “poco comprensibile.” Spiegando che: “Lo sciopero proclamato dai tassisti è una protesta un po’ a posteriori, anche perché la riforma è in vigore con decreto da qualche mese e l’abbiamo presentata ai lavoratori, ai titolari di Ncc e a tutti gli altri attori del settore.”