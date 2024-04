Per la giornata di giovedì 11 aprile, le sigle Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore nei settori dell’edilizia. Dalle Poste al trasporto pubblico sono diversi i settori a rischio, escluso il comparto del trasporto aereo.

Sciopero dei mezzi: orari treni e trasporto pubblico locale

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs Italiane, in adesione allo sciopero generale di giovedì, dalle ore 9 alle ore 13. Stessa fascia oraria per il trasporto merci su rotaia. In una nota, Ferrovie precisa che è escluso dallo sciopero il personale della Divisione Business Regionale della Campania di Trenitalia, che sciopererà invece venerdì 12 aprile dalle 9 alle 17. I servizi minimi di trasporto garantiti in caso di sciopero sono consultabili nella sezione “Treni garantiti in caso di sciopero” del sito di Trenitalia. Fs avverte: “L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e i presidi di assistenza clienti nelle stazioni“.

Anche per porti e taxi previste 4 ore all’interno di un turno di servizio. Invece nel trasporto pubblico locale gli orari dell’astensione variano da città a città e tendenzialmente non sono in concomitanza con lo stop nel trasporto ferroviario regionale. Lo stop sarà di 4 ore.

La situazione a Milano, Roma e Napoli

A Milano lo sciopero era previsto tra le 20 e le 24 ma il prefetto Sgaraglia ha disposto la precettazione dei lavoratori Atm, mentre possono scioperare quelli di Trenord.

A Roma mezzi a rischio dalle 20 alle 24 dove l’agitazione interesserà le reti Atac, RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap. Per il servizio Cotral extraurbano sciopero dalle 13 alle 17.

A Napoli il trasporto pubblico locale si ferma dalle 9 alle 13. Per le linee di superficie le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

