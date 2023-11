Alcuni studenti hanno esposto una bandiera della Palestina sulla Torre di Pisa per esprimere la propria solidarietà alla popolazione palestinese.

Alcuni studenti hanno esposto una bandiera della Palestina sulla Torre di Pisa per esprimere la propria solidarietà alla popolazione palestinese.

Sciopero studentesco: bandiera della Palestina sulla Torre di Pisa

Stamattina ha avuto luogo un corteo composto da quasi 500 persone che hanno attraversato le principali vie del centro di Pisa fino a piazza dei Miracoli. Stando alla ricostruzione dei fatti, proprio al termine di questo corteo pacifista una quindicina di studenti ha fatto irruzione all’interno della Torre di Pisa per poi esporre una bandiera della Palestina. Un gesto volto ad esprimere la loro solidarietà alla popolazione palestinese.

Digos e polizia scientifica cercheranno di identificare gli autori

I ragazzi sarebbero riusciti a prendere di sorpresa gli addetti alla vigilanza della Torre di Pisa, riuscendo così ad entrare. Hanno percorso alcuni piani per poi srotolare una grande bandiera della Palestina. Il tutto è durato qualche minuto e si è concluso senza particolari disordini. La Digos e la polizia scientifica sono al lavoro per cercare di identificare, anche grazie ai vari filmati di videosorveglianza, coloro che hanno compiuto tale gesto. Si resta quindi in attesa dei risultati di tali accertamenti e di eventuali provvedimenti.