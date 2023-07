Dopo lo sciopero dei treni arriva anche quello del trasporto areo. Sarà una giornata ricca di disagi per chi ha deciso di mettersi in viaggio. Centinaia di voli sono a rischio.

Sciopero del trasporto aereo, a rischio centinaia di voli: stop di 8 ore

Dopo lo sciopero dei treni arriva quello del trasporto aereo. Sarà una giornata di forti disagi per chi ha deciso di mettersi in viaggio. A scioperare saranno i servizi di handling e check-in, che si fermeranno oggi, sabato 15 luglio, dalle 10 alle 18. Dalle 12 alle 16 scioperano anche i piloti di Malta Air, che opera i voli di RyanAir e sempre dalle 10 alle 18 anche i piloti e gli assistenti di volo di Vueling. I disagi negli aeroporti toccheranno anche Ita Airways, che ha cancellato 133 voli. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 270mila i viaggiatori italiani che possono subire un disservizio per lo sciopero aereo.

Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di sabato 15 luglio. I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Sciopero del trasporto aereo, a rischio centinaia di voli: la situazione e i motivi

Nello scalo di Fiumicino dovrebbero essere cancellati 130-140 voli, mentre sono assicurati 12 voli intercontinentali e saranno assicurati tutti i voli in partenza dalle 7 alle 10, come riportato dall’Enac. Verranno inoltre assicurati anche i voli nazionali in arrivo sui vari aeroporti italiani che siano “partiti prima dell’inizio dello sciopero”, quindi l’arrivo di tutti i voli intercontinentali, la partenza di voli intercontinentali: almeno un volo per ogni continente. E poi i voli per le isole: almeno un collegamento dai vari aeroporti italiani. All’aeroporto di Napoli saranno 118 i voli cancellati: 59 in arrivo e 59 in partenza, su un totale di 284 voli originariamente programmati, come comunicato da Gesac, società di gestione dello scalo partenopea. In Sardegna son ostati cancellati quasi 50 voli.

La protesta è stata proclamata a Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo a causa “di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia”. Per quanto riguarda lo sciopero di piloti e assistenti di volo di Vueling, a proclamare lo sciopero la Fila Cgil, sempre per la “mancata disponibilità aziendale” a dialogare con i sindacati.