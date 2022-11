In Brasile una ragazza di 26 anni tenta di scattare un selfie alle cascate. Dopo giorni di disperate ricerche è stato ritrovato il suo corpo senza vita.

Tragedia in Brasile, dove una giovane mamma, per fare un selfie con le cascate è morta. Il suo corpo è stato ritrovato dopo giorni di ricerca. La ragazza si era allontanata dal suo gruppo di amiche.

Scivola mentre tenta di scattare un selfie sulla cascata: morta mamma di 26 anni

Doveva essere una serena escursione alle cascate Corupa a Santa Catarina, in Brasile. Ma per Amanda Franco dos Santos è stato un viaggio di sola andata. La ragazza, giovane madre di 26 anni, era in gita con un gruppo di amiche ma improvvisamente ha deciso, senza dire niente a nessuno, di allontanarsi per andare in un luogo non riservato al pubblico in quanto troppo pericoloso. Mentre provava a realizzare un selfie mozzafiato, però, Amanda è precipitata ed è stata travolta dalle cascate.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo

Le amiche della 26enne solo dopo un po’ si sono accorte della sua assenza e preoccupate hanno iniziato disperatamente a cercarla. Le ragazze hanno chiamato subito i soccorsi che sono giunti sul posto. Dopo alcuni giorni di ricerche, il corpo senza vita di Amanda è stato trovato a distanza di alcuni chilometri dal luogo in cui era sparita. La famiglia della giovane è sotto choc.

Amanda Franco dos Santos lascia un figlio.