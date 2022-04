Scomparsa Andreea Rabciuc, ritrovate tracce dietro il casolare ispezionato: “La cerchiamo viva”

Andreea Rabciuc, scomparsa a Jesi, si cerca viva: alle spalle del casolare ispezionato, i cani molecolari hanno abbaiato forte e a lungo.

Non si fermano le indagini pe fare luce su quanto successo ad Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa a Jesi. Il suo fidanzato è finito nella lista degli indagati e alcune tracce della giovane sarebbero state ritrovate in un casolare ispezionato.

Scomparsa Andreea Rabciuc, trovate possibili tracce della giovane

Intorno al casolare dove la 27enne ha passato l’ultima sera in cui è stata vista, gli investigatori hanno identificato numerose tracce della giovane. Di lei non si hanno più notizie dallo scorso 11 marzo. I Carabinieri hanno ispezionato per ore la zona di in via Monte Carotto. Le ricerche non si fermano: al contrario, vengono intensificate attraverso l’uso di alcuni droni. “La priorità è trovare Andreea e cerchiamo una ragazza viva.

Anche se i nostri accertamenti sono a 360 gradi”, ha dichiarato l’avvocato del fidanzato di Andreea, Simone Gresti.

I cani molecolari hanno abbaiato intensamente e a lungo nel terreno situato alle spalle dell’entrata del casolare ispezionato. Potrebbe trattarsi di un segnale sul quale gli inquirenti dovranno porre la dovuta attenzione: forse la campionessa di tiro con l’arco è rimasta per molto tempo in quel luogo.

All’interno della roulotte e nel rudere, i militari del Ris si sono serviti anche del luminol per individuare eventuali tracce ematiche.

L’esito, tuttavia, non è ancora stato reso noto.