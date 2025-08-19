Nicole Morosini, 13enne scomparsa da Busto Arsizio: cellulare localizzato a Milano

Nicole Morosini, 13 anni, è scomparsa da Busto Arsizio e il suo cellulare è stato localizzato nella notte nei pressi di Milano Sud, zona Corvetto.

Da domenica 17 agosto, si cerca disperatamente Nicole Morosini, una ragazza di 13 anni sparita da una comunità di Busto Arsizio (Varese). Il suo telefono cellulare ha agganciato una cella nella zona Corvetto, a sud di Milano, nella notte tra domenica e lunedì: un segnale che alimenta sia speranza sia apprensione.

Le ultime notizie sulla scomparsa

Nicole Morosini sarebbe fuggita da una comunità nella serata di domenica 17 agosto 2025. L’allarme è stato lanciato dalla madre tramite un post su Facebook, prontamente rilanciato dall’associazione Penelope Lombardia. “Vi prego condividete, aiutatemi” è l’appello disperato che accompagna la mobilitazione online.

Dettagli per riconoscerla

Secondo la descrizione fornita da Penelope Lombardia, Nicole è alta circa 1,60 m, pesa intorno ai 66 kg, ha capelli castani e occhi marrone scuro. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt bianca, pantaloncini neri e scarpe da tennis bianche. Un segno distintivo distintivo: un piccolo angioma sulla guancia destra.

Cellulare localizzato a Milano Sud, zona Corvetto

Il telefono di Nicole ha agganciato una cella nella zona Corvetto di Milano Sud nella notte tra domenica e lunedì, suggerendo che la ragazza possa trovarsi ancora in città. Questo elemento conferma l’importanza di monitorare la zona e spinge a un appello pubblico urgente.

Chi può aiutare

Chiunque abbia informazioni su Nicole Morosini — avvistamenti, contatti, o anche solo indicazioni — è pregato di contattare immediatamente le Forze dell’Ordine o l’associazione Penelope Lombardia. Ogni segnalazione può fare la differenza: l’obiettivo è ritrovarla sana e salva il prima possibile.