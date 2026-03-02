Scontri in Pakistan dopo l’attacco che ha ucciso Khamenei: 20 morti

Una serie di manifestazioni ha attraversato diverse città del Pakistan dopo la diffusione di notizie sulla presunta uccisione dell’ayatollah. Le proteste hanno avuto luogo in luoghi pubblici e davanti a sedi diplomatiche. Le autorità attribuiscono la partecipazione soprattutto a membri della comunità shia. Le forze di sicurezza hanno impiegato gas lacrimogeni e proiettili di gomma per tentare di contenere gli scontri.

I dati forniti dalle autorità e dai sanitari riferiscono venti morti e centinaia di feriti, molti dei quali trattati per contusioni e problemi respiratori. Le manifestazioni si sono concentrate in punti simbolici, tra cui il cosiddetto Red Zone, zona ad alta sicurezza di Islamabad, e nelle vicinanze di sedi diplomatiche nelle principali città. Le autorità locali hanno avviato indagini e aumentato i controlli nelle aree interessate, con intenzione di stabilire responsabilità e ripristinare l’ordine pubblico.

Luoghi e dinamiche principali delle proteste

Dopo le indagini avviate e l’aumento dei controlli, le manifestazioni hanno mantenuto intense mobilitazioni in più centri urbani. A Karachi si sono registrate le scene più sanguinose: almeno dieci persone sono morte e decine sono rimaste ferite durante l’assalto a strutture consolari sulla Mai Kolachi Road. Testimoni hanno riferito che gruppi di giovani hanno scavalcato le recinzioni e danneggiato uffici e finestre. Le forze di sicurezza hanno impiegato gas lacrimogeni e colpi d’arma da fuoco per disperdere la folla, secondo fonti locali.

La situazione a Skardu e le misure locali

Nella regione settentrionale di Gilgit-Baltistan, in particolare a Skardu, le tensioni hanno provocato almeno otto decessi dopo che manifestanti hanno preso di mira uffici internazionali, incluse strutture dell’ONU. Le autorità locali hanno imposto un coprifuoco di tre giorni per ristabilire l’ordine e limitare nuovi scontri. I provvedimenti includono restrizioni alla circolazione e un rafforzamento dei posti di controllo nelle aree sensibili.

Capitale in stato di allerta

Le autorità hanno intensificato i controlli dopo le restrizioni sulla circolazione e il rafforzamento dei posti di controllo nelle aree sensibili. A Islamabad migliaia di persone si sono radunate nei pressi della zona che ospita il parlamento e le ambasciate. Le forze di sicurezza hanno chiuso le strade di accesso e disperso più volte i cortei con mezzi antisommossa.

Alcuni manifestanti hanno esposto cartelli con l’immagine di Khamenei e intonato slogan contro Stati Uniti e Israele. I medici degli ospedali pubblici hanno segnalato l’arrivo di diversi feriti, tra cui persone colpite da proiettili di gomma. Le autorità mantengono misure di sicurezza elevate nelle aree istituzionali. Rimane atteso un aggiornamento sui servizi sanitari e sull’ordine pubblico.

Reazioni ufficiali e appelli alla calma

Rimane atteso un aggiornamento sui servizi sanitari e sull’ordine pubblico. Il governo pachistano ha condannato l’attacco che ha causato la morte del leader iraniano.

In un comunicato il ministro dell’Interno ha invitato alla moderazione e chiesto manifestazioni pacifiche. Ha sottolineato la necessità di rispettare la legge e di proteggere le sedi diplomatiche, evitando violenze e atti vandalici.

Le autorità hanno anche espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni nelle operazioni nella regione del Golfo e hanno annunciato verifiche in corso sulle misure di sicurezza.

Messaggi dei vertici politici

In seguito alle tensioni, il primo ministro ha espresso cordoglio per la scomparsa di Khamenei, richiamando il rispetto del diritto internazionale nel trattamento dei capi di Stato. Il ministro degli Esteri ha avviato contatti con omologhi regionali per evitare un’escalation e promuovere una soluzione diplomatica. Le autorità hanno inoltre sottolineato che il Pakistan mantiene rapporti commerciali ed energetici con l’Iran e una frontiera comune lunga oltre 900 km, elemento ritenuto rilevante nelle valutazioni di sicurezza e di politica estera.

Impatto sugli spazi diplomatici e sulla sicurezza

Oltre alle violenze nelle strade, la sede dell’ONU a Skardu e alcuni uffici consolari a Karachi hanno riportato danni materiali. Il coinvolgimento di donne e bambini nelle proteste ha ampliato la percezione di una mobilitazione sociale profonda, collegata a tensioni sia religiose sia politiche.

La componente shia, stimata oltre il 20 percento della popolazione, figura tra i fattori che spiegano l’intensità delle manifestazioni. Le autorità locali hanno annunciato verifiche sulle misure di protezione degli spazi diplomatici e sulle rotte commerciali che potrebbero subire ripercussioni nella regione del Golfo.

Presenza e avvertimenti delle ambasciate

L’ambasciata statunitense ha dichiarato di monitorare la situazione nelle città interessate e ha invitato i cittadini a evitare assembramenti. Le autorità diplomatiche hanno richiamato l’attenzione sui precedenti in cui sedi diplomatiche erano state prese di mira, con conseguenze per la sicurezza internazionale e per le relazioni bilaterali. Fonti ufficiali segnalano verifiche continue sui protocolli di sicurezza e sull’accesso agli edifici.

Prospettive e possibili sviluppi

Con il paese in stato di allerta, è probabile che le forze di sicurezza mantengano controlli serrati e rafforzino le misure attorno agli edifici sensibili. Gli osservatori internazionali evidenziano il rischio che un’ondata di proteste possa estendersi e creare problemi di ordine pubblico più ampi. La comunità internazionale segue la vicenda con attenzione e sollecita canali diplomatici per ridurre il rischio di escalation militare. Tra gli sviluppi attesi vi sono controlli più rigorosi sulle misure di protezione degli spazi diplomatici e verifiche sulle rotte commerciali che potrebbero subire ripercussioni nella regione del Golfo.

L’evoluzione dipenderà dalle decisioni delle autorità locali e dalle risposte diplomatiche degli Stati coinvolti. Il Paese cercherà di bilanciare solidarietà religiosa e responsabilità istituzionale. Al contempo adotterà misure per proteggere gli spazi diplomatici e verifiche sulle rotte commerciali, con l’obiettivo di prevenire ulteriori spargimenti di sangue.