A1 teatro di rissa tra ultras di Fiorentina e Roma: bastoni, spranghe e danni...

Momenti di tensione sull’A1 a Casalecchio di Reno, intorno alle 12:30, quando decine di tifosi di Fiorentina e Roma si sono affrontati sulla corsia di emergenza. Gli scontri, avvenuti mentre i viola erano diretti a Bologna per il derby dell’Appennino e i romanisti verso Torino, hanno provocato danni a diverse auto e richiesto l’intervento immediato di Polizia Stradale e Digos.

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma in A1: spranghe e bastoni contro le auto

Attimi di tensione sull’autostrada A1, nei pressi dello svincolo del Raccordo per Casalecchio, intorno alle 12:30. Al chilometro 195, decine di auto si sono fermate sulla corsia di emergenza e dai veicoli sono scesi numerosi tifosi con il volto coperto da cappucci e maschere nere. Più di un centinaio di persone, armate di spranghe, bastoni e caschi, si sono fronteggiate in violenti scontri tra ultras della Fiorentina e della Roma.

I tifosi viola erano diretti a Bologna per assistere al derby dell’Appennino contro il Bologna, in programma alle 15, a poche ore dalla scomparsa del presidente Rocco Commisso. Quelli romanisti invece si dirigevano a Torino per la sfida serale contro il Torino. Durante la rissa, alcune vetture in transito sarebbero state colpite con spranghe e bastoni, creando disagi alla circolazione, anche se non si registrano feriti.

Scontri tra tifosi di Fiorentina e Roma in A1: intervento delle forze dell’ordine e indagini

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Stradale e della Digos, che ora stanno visionando i filmati delle videocamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Leggo, la maggior parte dei tifosi coinvolti sarebbero stati ultras della Fiorentina, che avrebbero inizialmente aggredito un gruppo di romanisti a bordo di un furgone, prima di essere raggiunti da altri sostenitori giallorossi.

La guerriglia è durata pochi minuti, ma ha provocato ingenti danni e ha generato momenti di vero panico tra gli automobilisti presenti.