Dopo vent’anni di carriera tra Italia, NBA ed Europa, Danilo Gallinari annuncia il ritiro dal basket a 37 anni. Il “Gallo” lascia un segno indelebile nella storia del basket italiano, con una carriera costellata di successi, sacrifici e dedizione alla maglia azzurra.

Danilo Gallinari: una carriera tra Italia, NBA ed Europa

Danilo Gallinari ha mosso i primi passi nel basket a soli 16 anni, con la maglia del Casalpusterlengo in Serie B d’Eccellenza, prima di trasferirsi a Pavia e poi debuttare in Serie A con l’Olimpia Milano nel 2005.

Con i meneghini è stato MVP della Serie A nel 2008, anno in cui ricevette anche il premio di miglior giovane europeo, prima di essere scelto dai New York Knicks al numero 6 del Draft NBA.

La sua carriera americana si è articolata tra nove squadre, tra cui Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks, totalizzando oltre 11.600 punti in 777 partite e una media di 14,9 punti a partita.

Come ricordato dallo stesso Gallinari: “Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrificio, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli…”. Parallelamente, ha rappresentato l’Italia con costanza, contribuendo a riportare la Nazionale ai vertici del basket internazionale in Olimpiadi, Europei e Mondiali.

“Mi ritiro”. L’emozionante annuncio di Danilo Gallinari commuove milioni di tifosi

A 37 anni, Danilo Gallinari ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal basket attraverso un toccante video condiviso sui suoi canali social. Il classe 1988 ha definito la sua carriera “un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita”.

Dopo aver disputato l’ultima partita con la maglia dell’Italia a Eurobasket 2025 contro la Slovenia, il “Gallo” lascia un’eredità preziosa: vent’anni di dedizione, sacrifici e successi, sia in Italia sia all’estero, che hanno contribuito a consolidare la sua immagine di leader e di simbolo della Nazionale.

La scorsa estate ha concluso la carriera agonistica vincendo il campionato portoricano con i Vaqueros de Bayamón, aggiudicandosi anche il titolo di MVP a 37 anni, confermando la sua competitività fino all’ultimo giorno sul parquet.

“È stato un viaggio incredibile pieno di innumerevoli ricordi che porterò con me per tutta la vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto, e a chi ha condiviso con me ogni momento – grazie, di cuore. Sono più che emozionato per il prossimo capitolo!“, ha concluso.