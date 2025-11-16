C’era attesa per conoscere se Francesca Fialdini potesse continuare o meno la sua avventura a “Ballando con le Stelle“. Purtroppo la conduttrice è stata costretta a dare forfait. Ecco l’annuncio ufficiale.

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini non ce la fa: annunciato il ritiro

Durante l’ottava puntata di “Ballando con le Stelle“, Francesca Fialdini ha dovuto purtroppo annunciare il ritiro, a causa dell’infortunio di qualche settimana fa, che le ha provocato diverse fratture: “il piede che mi ha costretto a danzare su una gamba sola e tutto mi sarei aspettata fuorché questo.

Non avevo immaginato che potesse accadere questa cosa, ma purtroppo è successo: ho tre costole rotte. Le fratture sono scomposte e questo vuol dire una cosa sola, fermarsi. Il medico è stato molto chiaro, una frattura scomposta può provocare dell’altro e non mi pare proprio il caso, sono costretta a fermarmi. Noi abbiamo sempre contato sui nostri corpi quando ballavamo. Non abbiamo usato nessun escamotage e non potevamo iniziare adesso con delle sedie, dei tavoli, dei letti, delle tende, dei lampadari, non saremmo noi. Non posso accettare una gara al ribasso.” Quindi, Francesca Fialdini e Giovanni Pernici si sono ufficialmente ritirati, ricordiamo però che, nel corso dell’undicesima puntata, ci sarà il ripescaggio. Vedremo se la conduttrice si sarà ripresa per quel momento e se saranno proprio loro a essere ripescati.

Ballando con le Stelle: nessuna eliminazione

Ieri sera dunque è andata in onda l’ottava puntata di “Ballando con le Stelle.” Visto però il ritiro da parte di Francesca Fialdini, Milly Carlucci ha deciso di non eliminare nessuno, ma ha fatto sfidare, per ottenere punti extra, i primi in classifica, ovvero Barbara D’Urso, Andrea Delogu e Martina Colombari. La sfida è finita con, 30 punti per la Delogu, 20 per la Colombari e 10 per la D’Urso.