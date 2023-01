Scontro ad Omignano, grave bambina di 6 anni

Scontro ad Omignano Scalo, nel Salernitano, grave bambina di 6 anni: da quanto si apprende due vetture con altrettante famiglie a bordo impattano violentemente lungo la Statale 18 della Campania e la piccola è stata quela che ha riportato esiti più severi.

I media locali dicono che il sinistro è avvenuto nel pomeriggio del 31 dicembre ad Omignano Scalo.

Scontro ad Omignano, grave bambina

In quel frangente due automobili, una Fiat Punto ed una Fiat 500 si sono scontrate lungo la Strada Statale 18 per cause che sono da definire da parte degli operanti del carabinieri della territoriale. L’incidente si è verificato nei pressi dello svincolo per Salento e pare che l’impatto sia stato violentissimo.

Due famiglie intere coinvolte nel sinistro

Purtroppo a bordo delle vetture c’erano due intere famiglie, una di nazionalità marocchina ma residente nel Cilento con tre minori in tutto. A seguito dello scontro una bambina di 6 anni avrebbe riportato le ferite più gravi. Da quanto si apprende sul posto sono giunti a razzo i sanitari del 118. I soccorritori hanno rianimato la piccola e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è tuttora ricoverata.

Toccherà ai carabinieri individuare cause, dinamiche ed eventuali responsabilità nel sinistro.