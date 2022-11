Scontro auto-moto: morto un 22enne

Nella mattinata di oggi, lunedì 28 novembre, nel comune di Quarrata in provincia di Pistoia un motociclista di soli 22 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale.

Giovane morto mentre andava a lavoro in moto

Lo scontro è avvenuto sulla via Fiorentina, all’altezza del negozio Cucciolandia, nell’area della frazione di Olmi. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, il ragazzo stava viaggiando in direzione Pistoia per raggiungere il posto di lavoro (lavorava in una ditta locale di filati). Durante il viaggio, il giovane motociclista residente nel comune di Catena avrebbe urtato la parte posteriore destra di un’auto in corsa nella medesima carreggiata, causando così un incidente per lui fatale.

Con ogni probabilità, è morto quasi sul colpo.

La chiamata all’elisoccorso quando era ancora vivo

Si è trattato di pochi minuti, ma inizialmente si intravedeva la speranza di poterlo salvare. È partita così la chiamata all’elisoccorso Pegaso, che tuttavia non è riuscito ad arrivare in tempo: il decesso del 22enne è stato accertato poco prima che il mezzo di soccorso riuscisse ad atterrare. Sul posto erano intervenute anche l’automedica e l’ambulanza di emergenza della Croce Rossa di Quarrata, ma non c’è stato niente da fare: i traumi riportati dal giovane motociclista sono stati mortali.