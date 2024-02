Due automobili si sono scontrate frontalmente in prossimità di un centro commerciale di Imperia, nel tardo pomeriggio di giovedì 8 febbraio. Lo scontro è avvenuto sulla strada statale 28 e non ha lasciato scampo al conducente di una delle due vetture, morto sul colpo. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

Imperia, incidente fra due auto: la dinamica dello scontro

Era ilvtardo pomeriggio di ieri quando, sulla SS28 in via Nazionale ad Imperia, all’altezza del centro commerciale Sasa, è avvenuto il tragico incidente fra le auto. Si è trattato di un incidente frontale dovuto forse al malore improvviso che ha colpito il conducente di uno dei due mezzi. L’uomo, italiano di 56 anni, ha perso la vita subito dopo lo scontro, non si sa ancora se a causa dell’infarto o per via delle lesioni riportate.

Imperia, incidente fra due auto: i soccorsi

A bordo dell’altro veicolo c’erano, invece, due persone: entrambe sono rimaste ferite ed una di esse in maniera molto grave. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Grifo per il trasporto presso la struttura Santa Corona di Pietra Ligure. Si tratta di un uomo, lui ferito grave causa dell’esplosione dell’airbag e di una donna che ha riportato solo delle lesioni superficiali.