Scontro fra un bus e un autocarro in Cina con almeno 11 morti, ma il bilancio del tremendo incidente potrebbe farsi più pesante in queste ore. Lo scontro è avvenuto nella zona orientale del paese e, secondo i media locali, avrebbe fatto finora 11 vittime accertate.

Da una prima ricostruzione della dinamica del pauroso botto un camion avrebbe fatto sponda a velocità fortissima contro una barriera di sicurezza per schizzare poi addosso all’autobus lungo una superstrada della provincia di Jiangsu, a nord di Shanghai e in territorio della città di Yingtan.

Il sinistro è avvenuto all’una di notte ora locale ed ha provocato anche 19 feriti, di questi alcuni sarebbero in gravi condizioni.

Al momento mancano i dati sul numero di occupanti dell’autobus, spiega l’Ansa, ma una cosa è certa, quell’incidente è stato spaventoso. Anche perché è andato a coincidere con il Qingmingjie. In linea con celebrazioni molto diverse da quelle occidentali si tratta di un giorno particolare. Giorno in cui secondo tradizione le famiglie cinesi visitano le tombe dei loro antenati, giorno perciò con volumi di traffico altissimi per i già alti standard cinesi. Il bilancio iniziale dell’incidente parlava di 10 morti, ma purtroppo è in continua crescita e dopo poche ore è giunta notizia della morte di un altro ferito.

Fermato l’autista del camion

Le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sono giunti a razzo ed hanno avviato le complesse operazioni di competenza. L’autista del camion è stato sottoposto a fermo. Bisognerà capire se e come abbia superato la linea spartitraffico fra le due corsie di marcia, invadendo quella su cui viaggiava in direzione opposta l’autobus. La Cina incasella il suo secondo grave incidente stradale. Incidente che assieme a quelli sui luoghi di lavoro fa somma spaventosa nello sconfinato paese. Sette giorni fa infatti, nella provincia di Shandong, un incendio scoppiato su un autobus in una galleria aveva ucciso l’autista e 11 bambini, di cui 10 di nazionalità sudcoreana.