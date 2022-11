Scontro tra auto, una si ribalta e finisce contro un'abitazione

Scontro tra auto in Puglia, una si ribalta e finisce contro un’abitazione, il sinistro è avvenuto in zona Stadio a Foggia dopo il violento impatto fra le due vetture.

L’incidente, come spiega Foggia Today, si è verificato poco prima dell’una nella notte a cavallo fra il 23 ed il 24 novembre. Per cause ancora da accertare da parte degli operanti due autovetture hanno violentemente impattato fra di loro: si è trattato di una Fiat e una Opel.

Scontro tra auto, una si ribalta

A seguito dello scontro notturno uno dei mezzi si è “ribaltato su sé stesso, terminando la corsa quasi a ridosso di una abitazione”.

Le vittime di quel sinistro, ferite ma in condizioni di salute non severe, sono state immediatamente soccorse dagli operatori del 118 della postazione di intervento medico ‘Macchia Gialla’.

Sul posto carabinieri e polizia locale

Secondo le informazioni trapelate nelle ore successive le condizioni delle persone non sarebbero gravi ma mancano conferme ufficiali. Sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della territoriale dei carabinieri, tutto questo con una unità della polizia locale che ha condotto i rilievi del caso.

In queste ore dovrebbero essere rese note le condizioni ufficiali delle persone coinvolte nel violento sinistro notturno.