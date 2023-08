Si chiama TOI-1853b ed è un misterioso esopianeta scoperto da un gruppo internazionale di ricercatori. Lo studio che espone i dettagli della scoperta è stato pubblicato su Nature.

Scoperto un misterioso esopianeta a 545 anni luce dalla Terra

Il misterioso esopianeta a 545 anni luce dalla Terra, battezzato TOI-1853b, è stato scoperto da un team internazionale di ricercatori, coordinato dall’italiano Luca Naponiello, 31 anni, dottorando in Astrofisica all’università di Roma Tor Vergata e primo autore del lavoro pubblicato mercoledì 30 agosto su Nature.

Il pianeta extrasolare, affermano i ricercatori, compie un giro completo intorno alla sua stella ogni 30 ore (al contrario della Terra che impiega un anno per completare il suo giro intorno al Sole), ha un raggio pari a quello di Nettuno (3,5 raggi terrestri) ma una massa di circa quattro volte superiore (73 masse terrestri) che gli conferiscono il primato della densità più elevata tra gli esopianeti nettuniani noti fino ad oggi.

TOI-1853b si trova nella costellazione di Boote: più precisamente nel cosiddetto “deserto dei Nettuniani”, ossia una regione vicina alle stelle in cui non si trovano pianeti delle dimensioni di Nettuno. I ricercatori hanno spiegato di aver scoperto il pianeta extrasolare dopo aver avvistato una forte irradiazione dalla stella.

I dettagli della scoperta

“In base alle teorie di formazione ed evoluzione planetaria, non ci si aspettava che potesse esistere un pianeta simile e così vicino alla sua stella”, ha spiegato l’astrofisico Naponiello. “È un pianeta con densità troppo elevata per essere un classico pianeta di tipo nettuniano e, di conseguenza, deve essere estremamente ricco di elementi pesanti”. Di conseguenza, l’esistenza di TOI-1853b nel “deserto dei Nettuniani” rappresenta un ennesimo mistero da svelare.

Gli scienziati hanno anche precisato di non essere a conoscenza dell’esatta composizione del pianeta. “Ci aspettiamo che TOI-1853b sia prevalentemente roccioso e circondato da un piccolo inviluppo gassoso di idrogeno ed elio che costituisce al più l’1% della massa del pianeta”, ha detto Naponiello. “Un’altra ipotesi molto affascinante è che questo misterioso esopianeta (un pianeta che non appartiene al sistema solare), possa essere composto per metà da rocce e per metà da ghiaccio di acqua”. “Data l’elevata temperatura del pianeta (circa 1500 gradi Kelvin), in questo secondo caso TOI-1853b potrebbe avere un’atmosfera ricca di vapore acqueo”.