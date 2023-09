Scopri la novità di “YourNumbers”: Sisal presenta la nuova divertente feature rilasciata in App SuperEnalotto!

Sisal vuole contribuire a portare maggior innovazione nel mondo delle lotterie, e lo fa mediante la funzionalità “YourNumbers”: una nuova integrazione nell’App SuperEnalotto che ridefinisce l’esperienza di gioco. E questa novità è perfettamente in linea con la strategia di digitalizzazione e innovazione dell’azienda, che punta a offrire ai propri clienti un’esperienza avvincente e personalizzata.

La principale caratteristica di “YourNumbers” è quella di collegare dei momenti significativi della nostra vita a sequenze numeriche personali. Immagina di poter trasformare il giorno del tuo compleanno, un viaggio indimenticabile o l’acquisto della casa dei tuoi sogni in una sequenza di numeri. I numeri sono fortemente radicati nella nostra vita, e attraverso “YourNumbers” è possibile esplorare questo aspetto in modo del tutto nuovo e coinvolgente.

L’utilizzo di questa funzione è semplice e divertente. Scatta una foto istantanea o seleziona un’immagine dalla tua galleria. “YourNumbers” entrerà in azione, rivelando la sequenza numerica nascosta dietro a quel momento speciale. Ma non è tutto qui. Se desideri, puoi mettere alla prova la fortuna giocando proprio con quella sequenza e trasformando un ricordo unico in un’opportunità di vincita alle lotterie.

La funzionalità di “YourNumbers” è davvero unica nel suo genere perché riesce ad unire i vantaggi della tecnologia ai nostri momenti personali. Sisal, d’altronde, continua a dimostrare il suo impegno nel voler offrire esperienze innovative e coinvolgenti agli utenti. L’introduzione di “YourNumbers” nell’App SuperEnalotto è da intendersi quindi come un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un futuro di gioco maggiormente personalizzato ed emozionante.