Due scosse di terremoto hanno interessato nelle ultime ore il nord-ovest del Venezuela, facendo tremare diverse abitazioni e generando momenti di paura tra la popolazione. Le autorità locali hanno avviato controlli per valutare eventuali danni a edifici e infrastrutture, mentre i sismologi stanno analizzando i dati.

Scosse di terremoto scuotono il nord-ovest del Venezuela

La notte venezuelana è stata segnata da due eventi sismici di rilievo. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa si è verificata alle 00:21 ora italiana, mentre la seconda è stata registrata alle 05:51. Entrambe hanno avuto epicentro nella comunità di Mene Grande, nei pressi del lago di Maracaibo, con una magnitudo di 6.3 e un’ipocentro localizzato a circa 8 chilometri di profondità.

Le scosse, avvertite chiaramente in diverse aree del Paese, hanno generato momenti di panico tra la popolazione, spingendo molti cittadini a riversarsi all’aperto per precauzione.

Scosse di terremoto scuotono il nord-ovest del Venezuela: verifiche in corso

Le vibrazioni sono state percepite in numerose città, compresa la capitale Caracas e centri come Maracaibo, Mérida e Barquisimeto. In molte aree i residenti, spaventati dall’intensità delle scosse, hanno lasciato le proprie abitazioni e si sono radunati in strada per sicurezza. Nonostante la forte intensità, al momento le autorità non hanno riportato vittime né danni significativi a edifici e infrastrutture.

La situazione resta comunque monitorata: le autorità competenti stanno proseguendo con le verifiche e i rilievi nelle zone più vicine all’epicentro per raccogliere dati più precisi e fornire un quadro completo delle conseguenze del sisma.