Una bambina di 10 anni è morta, nella giornata di lunedì, 12 febbraio, in una piscina in Scozia. Stava svolgendo delle attività con un centro ricreativo di Aberdeen.

Bambina morta in piscina in Scozia, cosa è successo?

La bambina stava facendo attività sportiva in acqua, durante i giorni di vacanza per le elezioni comunali, in un centro ricreativo quando gli istruttori si sono accorti che stava annaspando nella vasca e sono intervenuti per portarla fuori dalla piscina.

La bambina morta in piscina in Scozia e l’arrivo dei soccorsi

Gli istruttori del centro sportivo hanno chiamato immediatamente i soccorsi, che arrivati in piscina non sono riusciti a rianimare la bambina di 10 anni.

Le condizioni sono apparse subito disperate e la bambina è stata trasportata all’ospedale cittadino, l’Aberdeen Royal Infirmary. Purtroppo, a nulla è servito l’arrivo quasi immediato dei soccorsi, poco dopo la bambina è morta.

Le indagini in corso in merito alla morte della bambina

Il centro dopo la drammatica vicenda accaduta lunedì è stato chiuso per le indagini.

Una portavoce della polizia scozzese ha dichiarato: