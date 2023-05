Scudetto del Napoli: in tutta Italia città in festa e cortei nelle piazze

Scudetto del Napoli: in tutta Italia città in festa e cortei nelle piazze

Scudetto del Napoli: in tutta Italia città in festa e cortei nelle piazze

Scudetto del Napoli: le città dell'Italia città in festa per un risultato che vede la squadra di Spalletti entrare nella storia

Da Cassino fino a Piazza Duomo all’ombra della “Madunina”: lo scudetto del Napoli è stato di fatto una festa in tutta Italia ed in moltissime città con cortei nelle piazze che hanno inneggiato a Victor Osimhnen e compagni di team. Il titolo calcistico numero tre della squadra partenopea ha messo d’accordo un po’ tutti e, salvo eccezioni deplorevoli in cui si sono registrati sconti e tentativi di frenare quella gioia, da ieri quasi tutta l’Italia del calcio è “napoletana”.

Scudetto del Napoli: in tutta Italia città in festa

Un carosello di foto, video social e scatti che hanno creato un “puzzle” di gioia irrefrenabile, questo perché il Napoli è un po’ come la Juve e le due milanesi: è cioè la squadra che ha più tifosi fuori dalla “sede naturale” dell’area urbana, metropolitana e regionale. E allora un vero carosello di fuochi d’artificio, colpi di clacson, trombette e bandiere. Come a Roma, che ieri sembrava Napoli in versione “carbonara”. Su Roma Today si legge ad esempio che “Da Ostia a Tor Bella Monaca, passando per Centocelle e piazza del Popolo, sono stati centinaia i napoletani che vivono da anni nella Capitale a festeggiare lo Scudetto vinto dai partenopei, una gioia attesa da 33 anni”.

Da Tor Bella Monaca al Duomo di Milano

E per esempio al Club Napoli Roma Azzurra erano in moltissimi. Festa anche a Tor Bella Monaca, Torre Spaccata, Centocelle, Ostia, Infernetto, Laurentino e San Basilio. E a Milano? Ci sono foto stupende di un carosello di bandiere azzurre proprio sotto il Duomo, con moltissimi milanesi sportivi (la più parte) ad applaudire idealmente sui social.