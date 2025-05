Un’istituzione educativa sotto i riflettori

Nel cuore di San Giovanni Lupatoto, un comune in provincia di Verona, si trova un’istituzione educativa che suscita interesse e preoccupazione: l’Istituto di Studi Islam Bayan. Questa scuola, situata in un’ex fabbrica di calzature, si distingue per il suo profilo estremamente riservato. Gli ingressi sono blindati e non vi è alcuna insegna visibile, il che solleva interrogativi sulla sua operatività e sul tipo di formazione che offre.

Legami ideologici con i Fratelli Musulmani

Secondo un report dei servizi di intelligence francesi, l’Istituto di Studi Islam Bayan è legato ideologicamente ai Fratelli Musulmani, un’organizzazione che ha visto una crescente influenza nel panorama dell’istruzione e del culto islamico in Europa. Questo legame ha attirato l’attenzione delle autorità, poiché i Fratelli Musulmani sono spesso associati a posizioni estremiste e a una visione del mondo che può essere in contrasto con i valori democratici e laici delle società europee.

Un’educazione esclusiva e riservata

La struttura non è aperta al pubblico, ma riservata esclusivamente agli studenti dei corsi interni. Nei programmi didattici, viene insegnata la legge coranica come unica fonte normativa, un aspetto che evidenzia l’approccio tradizionalista e conservatore dell’istituzione. Questa scelta educativa solleva interrogativi sul tipo di formazione che gli studenti ricevono e sulle implicazioni che ciò potrebbe avere per la loro integrazione nella società italiana.

Implicazioni per la comunità locale

La presenza di una scuola islamica con tali caratteristiche in un contesto come quello di San Giovanni Lupatoto pone sfide significative per la comunità locale. Da un lato, vi è la necessità di garantire la libertà di culto e di educazione; dall’altro, c’è la preoccupazione per la sicurezza e l’integrazione. Le autorità locali e nazionali dovranno monitorare attentamente le attività di questa istituzione per assicurarsi che non si sviluppino ideologie che possano minacciare la coesione sociale e il rispetto delle leggi italiane.