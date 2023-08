Scutigera: come allontanarla da casa senza ucciderla

Sono diversi gli insetti che popolano le abitazioni e che possono essere alquanto fastidiosi. Uno dei più comuni presenti nelle case è sicuramente la scutigera, un insetto che non si consiglia di eliminare in quanto può portare notevoli benefici, come è possibile capire e vedere nei paragrafi seguenti che forniscono utili consigli in tal senso.

Scutigera

Nelle giornate estive, ma non solo capita spesso di vedere un insetto come la scutigera aggirarsi per casa. Sebbene il suo aspetto possa inquietare e intimidire, è sicuramente un insetto che non si consiglia di uccidere in quanto la sua presenza in casa si rivela molto utile dal momento che aiuta a tenere la casa pulita.

Nota anche come scolopendra italiana o millepiedi, appartiene alla famiglia dei miriapodi e possiede diverse zampe che aiutano sicuramente a catturare le prede con cui si nutre. Le cimici, le termiti, ma anche gli scarafaggi, le falene, passando anche per le zanzare costituiscono una vera e propria leccornia per questo insetto.

La scutigera inietta un veleno che paralizza ogni insetto, ma anche se è ritenuta pericolosa per alcuni parassiti, non risulta essere dannosa, anzi, è del tutto innocua per l’uomo. In alcuni casi può mordere, ma sicuramente è molto raro e soprattutto non causa danni o effetti collaterali che possono essere particolarmente gravi.

Originaria dell’area mediterranea, ama molto i luoghi umidi e infatti in casa è possibile trovarla in stanze come bagni, cantine, ma anche lavanderie o crepe e anfratti nei muri, sebbene possa trovarsi un po’ ovunque in casa proprio per dare la casa ai vari insetti.

Scutigera: cosa fare

Come accade con ogni insetto, anche con un parassita come la scutigera, la forma di prevenzione è sicuramente la migliore cura per questo essere in modo da allontanarla da casa, ma non ucciderla dal momento che, come si è visto, può rivelarsi molto utile in quanto uccide tutti gli altri ospiti che non risultano graditi.

Coloro che vivono in zone di campagna devono essere molto previdenti poiché qui trovano il loro habitat ideale. Si consiglia di mantenere poi la casa pulita e libera da questi insetti, facendo anche attenzione ai possibili residui di sporcizia dal momento che questo insetto ama entrare nelle abitazioni per trovare cibo gratis.

I peli degli animali domestici, insieme ai capelli, ma anche ai residui organici sono una delle attrattive della scutigera. Per evitare che possa entrare, si consiglia di pulire la casa disinfettandola da cima a fondo almeno tre volte a settimana. Si raccomanda di pulire anche dietro i mobili poiché lì va a nascondersi questo parassita.

Può nascondersi anche tra i battiscopa, sotto i davanzali o dietro le scope. In ogni caso, per allontanare questo insetto da casa, si consiglia di optare per rimedi naturali come i chiodi di garofano e il pepe di cayenna da spargere proprio nei luoghi citati in modo da impedirne sia l’ingresso che l’accesso.

Scutigera: repellente tecnologico

Tenere lontano da casa un insetto come la scutigera può essere molto facile se si hanno rimedi e soluzioni adeguate. Dal momento che insetticidi e pesticidi non risultano essere adatti in quanto dannosi, è consigliabile optare Ecopest Homre per un prodotto che non vada a impattare sulla salute e un ambiente. Il migliore è proprio Ecopest Home, un dispositivo tecnologico e ultramoderno che, sfruttando gli ultrasuoni, permette di fare in modo che insetti del genere non si avvicinano alle abitazioni.

Infatti, questo dispositivo aiuta a tenere la casa accogliente e soprattutto libera da questi parassiti. Gli stessi consumatori lo apprezzano poiché permette di tenere lontano, non solo insetti come la scutigera, ma anche altri quali le cimici, le mosche, i pesciolini d’argento oppure le vespe. Un repellente di questo tipo funziona molto bene dal momento che funge da protezione H24 per tutti i giorni della settimana in modo da coprire una superficie di circa 250 metri quadrati.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Bisogna soltanto collegarlo direttamente alla corrente elettrica in modo che possa agire sin da subito e donare i suoi benefici. Un dispositivo come Ecopest Home è ecologico, quindi non impattante sull’ambiente, ma anche silenzioso e inodore dal momento che non disturba né emette odori.

Un repellente che, per la sua esclusività e originalità, non si può ordinare nei negozi fisici o virtuali, ma è necessario cliccare qui per la pagina ufficiale del prodotto inserendo i propri dati direttamente nel modulo che si trova in fondo alla pagina in attesa della chiamata dell’operatore che identifica le generalità per poi confermare ed evadere l’ordine. Ha un costo di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite PayPal, carta di credito e i contanti direttamente al corriere

