Scutigera in casa: cause e miglior rimedio

Durante il periodo primaverile, quando le temperature sono in aumento, capita di trovare in casa o nel giardino, alcuni insetti che possono arrecare fastidio e disturbo. Uno dei più comuni è la scutigera che entra in casa facilmente per le prede che qui è certa di trovare. Nei paragrafi a seguire, vediamo come allontanarla naturalmente.

Scutigera in casa

Un insetto molto diffuso soprattutto in questo periodo dell’anno quando il caldo e belle giornate fanno capolino. La scutigera, nota anche come centopiedi, è un parassita alquanto fastidioso e soprattutto spaventoso. Il primo istinto sarebbe quello di ucciderla, ma non è considerata la giusta soluzione dal momento che può essere molto utile.

Nota per un corpo lungo e diverse zampe che le permettono di allontanarsi rapidamente, ma anche di scappare in caso di pericolo. Inoltre, le diverse zampe sono utili per riuscire a catturare diverse prede. Non bisognerebbe ucciderla anche perché può rivelarsi molto utile in caso di ragni, formiche dal momento che sono la sua fonte di sopravvivenza.

assolutamente innocua e qualora mordesse non bisogna preoccuparsi. Potrebbe mordere in caso si sentisse minacciata. Il morso di questo insetto non è fonte di problemi né per gli esseri umani, ma neanche per gli animali domestici come cani e gatti. Il suo morso risulta essere velenoso e letale per gli insetti di cui si ciba dal momento che inietta il veleno.

La convivenza con la scutigera può essere alquanto difficoltosa, ma è bene sapere che risulta essere molto utile proprio perché permette di spazzare via diversi insetti che possono entrare in casa in modo da avere un ambiente libero da questi parassiti.

Scutigera in casa: cause

Un insetto come la scutigera non ama molto i luoghi troppo freddi e nel Mediterraneo, proprio per il clima temperato, si è adattata molto bene al punto che vi è una vera e propria diffusione. L’ambiente umido e il clima mite per buona parte dell’anno sono l’ideale per questo parassita che può essere presente nelle abitazioni.

Questi fattori hanno portato alla presenza di questo parassita soprattutto in casa dove è sicura di trovare nascondigli adatti anche per stanare le varie prede di cui si ciba e che elimina. Nelle abitazioni sono diversi i nascondigli dove può stanarsi in modo poi da uscire allo scoperto non appena si imbatte nelle prede che tanto ama.

La casa, l’ambiente e il clima che si respira sono parametri per cui può trovare prede come formiche, ragni, ma anche cimici di cui si ciba per proseguire la specie. Inoltre, permette di trovare riparo dalla luce, soprattutto quella molto forte del periodo estivo. In casa può essere difficile scovarla, ma ci sono luoghi dove è possibile annidarla.

La parte posteriore del battiscopa, ma anche le fessure o le crepe nei muri sono i luoghi dove la scutigera può trovarsi e riuscire a palesarsi non appena avvista una delle prede. Le cantine e i sotto scala, insieme anche ai luoghi dietro i mobili e le piante sono i suoi angoli preferiti. Si consiglia di prestare particolare attenzione a queste aree onde evitare l’invasione di questo insetto.

Scutigera in casa: repellente naturale

Per tenere lontano la scutigera in casa dal momento che non bisogna ucciderla, è bene optare per dei metodi e delle soluzioni naturali che permettono di allontanarla in modo da non invadere l’abitazione. Tra le tante soluzioni, la migliore è Ecopest Home, un repellente tecnologico che funziona molto bene per questo insetto.

Un prodotto di ultima generazione dalle dimensioni contenute. Funziona in maniera efficace proprio perché sfrutta le migliori tecnologie, infatti si basa sull’interferenza magnetica e gli ultrasuoni che gli esseri umani hanno difficoltà a captare. Gli ultrasuoni sono avvertiti da questi parassiti per cui tendono ad allontanarsi rapidamente.

Per poter godere dell’efficacia di questo dispositivo, bisogna semplicemente collegarlo alla presa di corrente. Un repellente che è ecologico, silenzioso e inodore per cui non causa nessun rumore molesto o fastidio. Protegge gli animali domestici ed esseri umani fornendo una protezione h24 7 giorni su 7 coprendo anche una area di 250 metri quadrati.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un investimento economico dal momento che permette di allontanare da casa, non solo insetti come la scutigera, ma anche cimici, formiche, vespe, calabroni sino ai roditori. Non necessita di additivi chimici ed è considerato una buona alternativa ai vari pesticidi e insetticidi che si trovano in commercio.

Non si ordina nei negozi o Internet, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto in modo da evitare le truffe e imitazioni. Un repellente come Ecopest Home si ordina soltanto tramite compilazione del modulo con i propri dati e rimanendo in attesa della chiamata dell'operatore per la conferma ed evasione dell'ordine. L'offerta è al costo di 49.90€ invece di 98 per due confezioni con pagamento in contanti al corriere oppure tramite Paypal e carta di credito.

